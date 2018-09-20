Интернет-трансляция: "Ауэр. Наследие"

20 сентября с 16 часов мск - трансляция: "Ауэр. Наследие".

Будет исполнено 4 скрипичных концерта.

Трансляция начнется в 16 часов и продлится примерно четыре часа. Возможно перерывы.

Название фестиваля отсылает к одной из самых ярких страниц музыкальной истории Северной столицы – становлению и расцвету петербургской скрипичной школы, основателем которой стал ученик великого Йозефа Иоахима, профессор первой русской консерватории Леопольд Ауэр. Его знаменитые ученики Яша Хейфец, Миша Эльман, Мирон Полякин, Ефрем Цимбалист и многие другие (а всего их было больше трех сотен) определили лицо скрипичной музыки XX века. Наследие Ауэра живо и по сей день. «Внуки» и «правнуки» его учеников блистают на сценах всего мира и передают свое искусство новым поколениям музыкантов.

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