Афиша оркестров и хоров РГМЦ

СО - СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РАДИО "ОРФЕЙ" 
АБХ - АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР "МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ" 
АБКО - АКАДЕМИЧЕСКИ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ Ю.В.СИЛАНТЬЕВА 
АХРП - АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ
АНИ "Финист Балалайка" - в т.ч. АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ "ФИНИСТ БАЛАЛАЙКА" 
ББ "Орфей" - БИГ-БЕНД "ОРФЕЙ" 

  

>  2020   2019    2018   2017  

  

ЯНВАРЬ 2020

Дата Мероприятие Концертный зал Исполнители
07.01.2020 "Рождественские гуляния" г. Москва, открытая площадка на Тверской АХРП
09.01.2020   19.00 Балет "Щелкунчик" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
10.01.2020 14.00 Балет "Щелкунчик" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
10.01.2020  19.00 Балет "Щелкунчик" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
11.01.2020   12.00 Балет "Щелкунчик" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
11.01.2020   18.00 Балет "Щелкунчик" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
12.01.2020 Концерт-открытие Рождественского фестиваля Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки АБХ, дирижер Л.Конторович
13.01.2020 Праздничный концерт "Старый Новый год"  ДК им. Гагарина, г. Сергиев-Посад МО АХРП, дирижер А.Азовский
15.01.2020 Балет "Спящая красавица" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
15.01.2020 Сольное выступление из произведений духовной музыки Музей русского зарубежья АБХ, дирижер Л.Конторович
17.01.2020 Балет "Лебединое озеро" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
18.01.2019 Участие в юбилейном концерте Н.А. России Нестерова В.К. КЦ "Москвич" АХРП, дирижер Н.Азаров
18.01.2020 Балет "Баядерка" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
19.01.2020 Юбилейный концерт Хиблы Герзмава Государственный Кремлевский Дворец АБХ, НФОР. Дирижер В.Спиваков
21.01.2020 Концерт "Территория мюзикла" Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки АБКО, дирижер А.Клевицкий
22.01.2020 Балет "Лебединое озеро" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
23.01.2020 V Всемирный форум памяти Холокоста (концерт в рамках гастролей) Израиль, г. Иерусалим АБХ, НФОР. Дирижер В.Спиваков
24.01.2020 Балет "Снегурочка" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
26.01.2020 Концерт-закрытие Рождественского фестиваля Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки АБХ, дирижер В.Спиваков
30.01.2020 Балет "Лебединое озеро" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев

 

ФЕВРАЛЬ 2020

07.02.2020 Дрезденский бал (концерт в рамках гастролей) Германия, г. Дрезден АБХ
09.02.2020 Балет "Щелкунчик" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
09.02.2020 Леонкавалло - "Паяцы"  Концертный зал "Зарядье" АБХ, дирижер М. Татарников
11.02.2020 Сольный концерт из произведений Р.Щедрина и С.Танеева Большой зал Москвской государственной консерватории им. П.И. Чайковского АБХ, дирижер Л.Конторович
11.02.2020 Балет "Баядерка" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
13.02.2020 Концерт "Корабль Счастье" (Половинкин, Пьяццолла, Штраус, Гардель) Театр "Новая опера" СО, дирижер С.Кондрашев
14.02.2020 Концерт из проивзедений Катуара, Чайковского, Половинкина, Мосолова Театр "Новая опера" СО. Дирижер С.Кондрашев
23.02.2020 Концерт к Дню защитника Отечества ДК "Октябрь", г.Подольск МО АХРП, дирижер А.Азовский
23.02.2020 14.00 Абонементный концерт МГАФ из цикла "Воскресные дневные симфонические концерты для детей" Концертный зал им. П.И. Чайковского СО, дирижер Д.Кирпанев
23.02.2020 18.00 Балет "Щелкунчик" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
24.02.2020 Народные гуляния "Масленица" г. Москва, открытая площадка АХРП
25.02.2020 В.-А.Моцарт - "Коронационная месса" Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки АБХ, НФОР. Дирижер В.Спиваков
26.02.2020 Праздничный концерт "Широкая Масленица" Всероссийский национальный Музей музыки АХРП, дирижер А.Азовский
28.02.2020 Балет "Ромео и Джульетта" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
29.02.2020 Инаугурация органа в "Зарядье" Концертный зал "Зарядье" АБХ, дирижер Л.Конторович

 

МАРТ 2020

01.03.2020 Абонементный концерт МГАФ. Дж.Пуччини - "Месса ди Глория",                  И.-С.Бах - Сюита № 3 Концертный зал им. П.И. Чайковского АБХ, СО. Дирижер С.Кондрашев
01.03.2020 Народные гуляния "Прощеное воскресенье" Сад "Эрмитаж", открытая площадка АХРП, дирижер А.Азовский
05.03.2020 Концерт "Диско-микс" Концертный зал "Измайлово" АБКО, дирижер А.Клевицкий
06.03.2020 Праздничный концерт "С любовью к женщине" Московский Дом ветеранов войн АХРП, дирижер А.Азаров
07.03.2020 Концерт "Приношение Л. Зыкиной" ДК "Родина, Химки АХРП, диржер Н.Азаров
08.03.2020 Р.Вагнер, "Летучий голландец" (концерт в рамках гастролей) г. Казань, Концертный зал им. Сайдашева АБХ, дирижер А.Сладковский
10.03.2020 Р.Вагнер, "Летучий голландец" Концертный зал им. П.И. Чайковского АБХ, дирижер А.Сладковский
11.03.2020 Балет "Корсар" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
24.03.2020 Балет "Лебединое озеро" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
25.03.2020 Балет "Чиполлино" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
26.03.2020 Балет "Щелкунчик" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев
28.03.2020 С.Рахманинов - "Всенощное бдение" Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Б.Ордынке АБХ, дирижер Л.Конторович
30.03.2020 Балет "Лебединое озеро" Государственный Кремлевский Дворец СО, дирижер С.Кондрашев

 

 

 

 

 

 

 