Афиша оркестров и хоров РГМЦ

СО - СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РАДИО "ОРФЕЙ"
АБХ - АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР "МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ"
АБКО - АКАДЕМИЧЕСКИ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ Ю.В.СИЛАНТЬЕВА
АХРП - АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ
АНИ "Финист Балалайка" - в т.ч. АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ "ФИНИСТ БАЛАЛАЙКА"
ББ "Орфей" - БИГ-БЕНД "ОРФЕЙ"
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ЯНВАРЬ 2020
|Дата
|Мероприятие
|Концертный зал
|Исполнители
|07.01.2020
|"Рождественские гуляния"
|г. Москва, открытая площадка на Тверской
|АХРП
|09.01.2020 19.00
|Балет "Щелкунчик"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|10.01.2020 14.00
|Балет "Щелкунчик"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|10.01.2020 19.00
|Балет "Щелкунчик"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|11.01.2020 12.00
|Балет "Щелкунчик"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|11.01.2020 18.00
|Балет "Щелкунчик"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|12.01.2020
|Концерт-открытие Рождественского фестиваля
|Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки
|АБХ, дирижер Л.Конторович
|13.01.2020
|Праздничный концерт "Старый Новый год"
|ДК им. Гагарина, г. Сергиев-Посад МО
|АХРП, дирижер А.Азовский
|15.01.2020
|Балет "Спящая красавица"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|15.01.2020
|Сольное выступление из произведений духовной музыки
|Музей русского зарубежья
|АБХ, дирижер Л.Конторович
|17.01.2020
|Балет "Лебединое озеро"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|18.01.2019
|Участие в юбилейном концерте Н.А. России Нестерова В.К.
|КЦ "Москвич"
|АХРП, дирижер Н.Азаров
|18.01.2020
|Балет "Баядерка"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|19.01.2020
|Юбилейный концерт Хиблы Герзмава
|Государственный Кремлевский Дворец
|АБХ, НФОР. Дирижер В.Спиваков
|21.01.2020
|Концерт "Территория мюзикла"
|Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки
|АБКО, дирижер А.Клевицкий
|22.01.2020
|Балет "Лебединое озеро"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|23.01.2020
|V Всемирный форум памяти Холокоста (концерт в рамках гастролей)
|Израиль, г. Иерусалим
|АБХ, НФОР. Дирижер В.Спиваков
|24.01.2020
|Балет "Снегурочка"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|26.01.2020
|Концерт-закрытие Рождественского фестиваля
|Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки
|АБХ, дирижер В.Спиваков
|30.01.2020
|Балет "Лебединое озеро"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
ФЕВРАЛЬ 2020
|07.02.2020
|Дрезденский бал (концерт в рамках гастролей)
|Германия, г. Дрезден
|АБХ
|09.02.2020
|Балет "Щелкунчик"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|09.02.2020
|Леонкавалло - "Паяцы"
|Концертный зал "Зарядье"
|АБХ, дирижер М. Татарников
|11.02.2020
|Сольный концерт из произведений Р.Щедрина и С.Танеева
|Большой зал Москвской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
|АБХ, дирижер Л.Конторович
|11.02.2020
|Балет "Баядерка"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|13.02.2020
|Концерт "Корабль Счастье" (Половинкин, Пьяццолла, Штраус, Гардель)
|Театр "Новая опера"
|СО, дирижер С.Кондрашев
|14.02.2020
|Концерт из проивзедений Катуара, Чайковского, Половинкина, Мосолова
|Театр "Новая опера"
|СО. Дирижер С.Кондрашев
|23.02.2020
|Концерт к Дню защитника Отечества
|ДК "Октябрь", г.Подольск МО
|АХРП, дирижер А.Азовский
|23.02.2020 14.00
|Абонементный концерт МГАФ из цикла "Воскресные дневные симфонические концерты для детей"
|Концертный зал им. П.И. Чайковского
|СО, дирижер Д.Кирпанев
|23.02.2020 18.00
|Балет "Щелкунчик"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|24.02.2020
|Народные гуляния "Масленица"
|г. Москва, открытая площадка
|АХРП
|25.02.2020
|В.-А.Моцарт - "Коронационная месса"
|Светлановский зал Московского Международного Дома Музыки
|АБХ, НФОР. Дирижер В.Спиваков
|26.02.2020
|Праздничный концерт "Широкая Масленица"
|Всероссийский национальный Музей музыки
|АХРП, дирижер А.Азовский
|28.02.2020
|Балет "Ромео и Джульетта"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|29.02.2020
|Инаугурация органа в "Зарядье"
|Концертный зал "Зарядье"
|АБХ, дирижер Л.Конторович
МАРТ 2020
|01.03.2020
|Абонементный концерт МГАФ. Дж.Пуччини - "Месса ди Глория", И.-С.Бах - Сюита № 3
|Концертный зал им. П.И. Чайковского
|АБХ, СО. Дирижер С.Кондрашев
|01.03.2020
|Народные гуляния "Прощеное воскресенье"
|Сад "Эрмитаж", открытая площадка
|АХРП, дирижер А.Азовский
|05.03.2020
|Концерт "Диско-микс"
|Концертный зал "Измайлово"
|АБКО, дирижер А.Клевицкий
|06.03.2020
|Праздничный концерт "С любовью к женщине"
|Московский Дом ветеранов войн
|АХРП, дирижер А.Азаров
|07.03.2020
|Концерт "Приношение Л. Зыкиной"
|ДК "Родина, Химки
|АХРП, диржер Н.Азаров
|08.03.2020
|Р.Вагнер, "Летучий голландец" (концерт в рамках гастролей)
|г. Казань, Концертный зал им. Сайдашева
|АБХ, дирижер А.Сладковский
|10.03.2020
|Р.Вагнер, "Летучий голландец"
|Концертный зал им. П.И. Чайковского
|АБХ, дирижер А.Сладковский
|11.03.2020
|Балет "Корсар"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|24.03.2020
|Балет "Лебединое озеро"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|25.03.2020
|Балет "Чиполлино"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|26.03.2020
|Балет "Щелкунчик"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев
|28.03.2020
|С.Рахманинов - "Всенощное бдение"
|Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Б.Ордынке
|АБХ, дирижер Л.Конторович
|30.03.2020
|Балет "Лебединое озеро"
|Государственный Кремлевский Дворец
|СО, дирижер С.Кондрашев