Опера гала: 27 октября в 19.00

Услышать не только хорошо знакомые произведения классиков, таких как Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди, но и сочинения менее известных европейских авторов, которые редко звучат в России, можно в московском центре Павла Слободкина 27 октября в 19:00. Радио «Орфей» приглашает ценителей академической музыки на вечер «Опера-гала»!

Под управлением Дениса Кирпанёва Симфонический оркестр радио «Орфей» исполнит увертюры к операм «Кармен» и «Сила судьбы». Арии и дуэты из опер Шарля Гуно, Жюля Массне, Марка-Антуана Шарпантье и других композиторов споют Юлия Петрачук и Хачатур Бадалян.

Опера гала: Центр Павла Слободкина: схема зала

Сопрано Юлия Петрачук, лауреат международных конкурсов, регулярно гастролирует по Европе и Америке. В Москве певица завершит октябрьский тур, за время которого она выступит в нью-йоркском Карнеги-холле, Париже и Амстердаме. Драматического тенора Хачатура Бадаляна любители оперы знают как солиста московской «Новой оперы» и Мариинского театра.

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«Опера-гала» – отличная возможность провести осенний вечер, слушая шедевры в исполнении замечательных музыкантов, и познакомиться с яркими произведениями композиторов разных стран и эпох.

«Опера-гала». Центр Павла Слободкина, 27 октября, 19:00.

Дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» - Денис Кирпанёв.

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

I отделение

1. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»

2. Гуно. Ария Маргариты из оперы "Фауст"

3. Массне. Ария Вертера из оперы «Вертер»

4. Гуно. Дуэт Фауста и Маргариты из оперы «Фауст»

5. Массне. Интермеццо из оперы «Таис»

6. Шарпантье. Ария Луизы из оперы "Луиза"

7. Верди. Ария Макдуфа из оперы 'Макбет'

8. Верди. Дуэт Риккардо и Амелии из оперы «Бал-маскарад»

II отделение

9. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»

10. Пуччини. Ария Пинкертона из оперы «Мадам Баттерфляй»

11. Пуччини. Ария Чио-чио-сан из оперы "Мадам Баттерфляй"

12. Пуччини. Дуэт Манон и Де Грие из оперы «Манон Леско»

13. Пуччини. Интермеццо из оперы «Манон Леско»

14. Соросабаль. Романс Леандро из сарсуэлы «Таверна в порту»

15. Легар. Песня Джудитты из оперетты «Джудитта»

16. Легар. Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова»

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