Дневник фестиваля «Ауэр. Наследие». Страница первая

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 18.09.2018

Полтора века назад Леопольд Ауэр прибыл в Петербург по приглашению руководства старейшей российской консерватории. Годы и десятилетия трудился во славу русского исполнительского искусства. Наследие Ауэра сложно переоценить. Оно не сводится к огромному количеству воспитанных им учеников, не исчерпывается его педагогическими работами. Традиции школы Ауэра — нечто большее, это высочайшая исполнительская культура, яркая индивидуальность, мастерство владения инструментом, безупречный вкус и глубокая музыкальность.

Программа Международного музыкального фестиваля «Ауэр. Наследие» нацелена на то, чтобы продемонстрировать преемственность лучших традиций русской скрипичной школы. Характерная черта — органичное сочетание концертной и конкурсной составляющей в программе. Члены жюри конкурса — они же участники фестивальных концертов — выдающиеся исполнители, носители ауэровской традиции в третьем-четвёртом поколении. Многие из конкурсантов также имеют прямое отношение к педагогической линии Ауэра, поскольку подавляющее большинство выдающихся педагогов современности так или иначе, напрямую или косвенно связаны с ауэровской традицией.

Конкурсные прослушивания в самом разгаре. Проходят они в восхитительном месте, Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских, завораживающем своей красотой. Стены Зеркального зала помнят Леопольда Ауэра, который неоднократно выступал здесь в дуэте с пианисткой Анной Есиповой. Ощущение прекрасной эпохи царит как в дворцовых интерьерах, так и в звуковом их наполнении, ведь на конкурсе исполняется много музыки эпохи расцвета скрипичного исполнительства — как лирической, так и виртуозной, звучат сочинения Ауэра, его современников, друзей, учеников.

Режим скрипичного состязания весьма напряженный. Надо сказать, что не все из прошедших предварительный отбор конкурсантов смогли выступить в первом туре. Тем не менее, среди четырнадцати участников первого тура мы услышали много интересных музыкантов. Одна из них — Анастасия Фаррахова, вдумчиво исполнившая Адажио и фугу из Первой сонаты соль минор И.С. Баха. Бах появился в программе конкурса «Ауэр. Наследие» отнюдь не случайно. Ауэр и его ученики сделали невероятно много для того, чтобы скрипичные сочинения Баха прочно вошли в концертный репертуар скрипачей. Одним из выдающихся интерпретаторов сонат Баха для скрипки соло был Натан Мильштейн.

В обязательную часть программы первого тура скрипичного конкурса «Ауэр. Наследие» как раз и вошло одно из сочинений Баха для скрипки соло — Adagio и фуга из Соль-минорной и До-мажорной сонаты или Grave и фуга из Cонаты ля минор, а также один из каприсов Никколо Паганини. И хотя, кажется, хрестоматийный Бах и непременный в репертуаре скрипачей Паганини не могут вызвать у исполнителей затруднений (в конце концов, это их хлеб насущный!), тем не менее, эта часть программы оказалась, пожалуй, самой сложной. Куда убедительнее, нежели оригинальные каприсы, прозвучал Двадцать четвёртый каприс Паганини в обработке Леопольда Ауэра, который, следуя моде своего времени, приписал к партии скрипки фортепианный аккомпанемент.

Скрипичные транскрипции Аура и его учеников — еще один обязательный пункт программы первого тура Международного скрипичного конкурса «Ауэр. Наследие». Здесь было много настоящих открытий — Ария Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин», одна из фирменных ауэровских транскрипций, менее известная, но не менее замечательная обработка ноктюрна ми минор Фредерика Шопена. Звучали на конкурсе и транскрипции знаменитого ученика Ауэра Яши Хейфеца — «Гитара» Мошковского и «Созерцание» Брамса, исполненное выпускницей Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени Босикова Ефросиньей Ефимовой.

Ефросинья ЕФИМОВА: «На скрипке я занимаюсь с пяти лет. Учусь в классе замечательного педагога Ларисы Габышевой, которая, кстати, училась в Санкт-Петербургской консерватории. Так что мне очень повезло с педагогом. Я этим летом закончила консерваторию, участвовала в десяти музыкальных конкурсах. Я играю в ансамбле „Виртуозы Якутии“. У нас сейчас грандиозные планы. Мы очень много занимаемся, оттачиваем мастерство. У нас очень строго. Приходится много трудиться».

«В числе молодых музыкантов-участников конкурса «Ауэр. Наследие» есть скрипачи, которых ждет большое будущее», — уверена директор Международного музыкального фестиваля «Ауэр. Наследие».

Елена АНИСИМОВА: «Мне очень приятно и радостно видеть участников в хорошей форме. Я с большим ожиданием слежу за их выступлением, поскольку трем победителям предстоит выступить в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Это не только самая престижная площадка Санкт-Петербурга, но и одна из знаковых площадок Европы. Выступить на ней — важная веха в творческой биографии любого музыканта. Для меня важно, чтобы мы представили достойных исполнителей».

Одним из ярких событий первых дней фестиваля «Ауэр. Наследие» стал концерт известного петербургского скрипача Чингиза Османова, который также принимает участие в работе жюри конкурса.

Чингиз ОСМАНОВ: «В программе, прозвучавшей в Малом зале Санкт-Петербургской консерватории, была представлена музыка, современная самому Ауэру. Наш фестиваль объединил скрипачей одной школы, поэтому мне было интересно представить программу, которая бы тоже, в некотором смысле, объединяла скрипачей. Это взаимные посвящения Изаи и Крейслера, произведения в аранжировке самого Ауэра, во втором отделении мы играли „Воспоминание о Флоренции“ Чайковского, и это тоже было в духе той эпохи. В общем, мне хотелось воссоздать ощущение какого-то камерного музицирования в одном из лучших камерных залов — Малом зале Санкт-Петербургской филармонии».

Международный музыкальный фестиваль «Ауэр. Наследие» продолжается. Ежедневно мы будем знакомить вас с самыми яркими событиями фестиваля, с результатами конкурсных прослушиваний. Мы будем общаться с прославленными музыкантами, наследниками ауэровской традиции и попытаемся понять, как сохраняются исполнительские традиции и педагогические принципы Ауэра в стране, где расцвел его талант, где родилась его школа.

Радио «Орфей» — информационный партнер Международного скрипичного фестиваля «Ауэр. Наследие».

Корреспондент радио «Орфей»

Татьяна Цветковская