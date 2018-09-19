Дневник фестиваля «Ауэр. Наследие». Страница вторая

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 19.09.2018

В Санкт-Петербурге продолжается Международный скрипичный фестиваль «Ауэр. Наследие», информационным партнером которого выступает радио «Орфей». Ежедневно в рамках фестиваля в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии проходят концерты выдающихся скрипачей современности, которые причисляют себя к носителям ауэровской традиции. Параллельно в Зеркальном зале Дворца Белосельских-Белозерских проходят прослушивания скрипичного конкурса, который идет отдельной строкой в фестивальной программе. Сегодня мы побываем на II-м туре конкурса, участниками которого выступили 7 молодых музыкантов: Анастасия Фаррахова, Елизавета Глазунова, Ефросинья Ефимова, Алексей Стычкин, Лилия Перелевская, Дмитрий Стопичев и Элина Друх. В программных требования второго тура конкурса – Сонаты для скрипки и фортепиано и виртуозная пьеса продолжительностью от 8 до 20 минут.

Камерные сонаты – совершенно особая часть исполнительского репертуара, сложная отнюдь не только в ансамблевом плане, но в отношении музыкального содержания, эмоционального наполнения, охвата целого. Исполнение камерных сонат требует и творческого, и жизненного опыта, а участники конкурса ещё очень молоды. К сожалению, в фестивальном буклете отсутствует информация о возрасте конкурсантов. Хотя в Положении о конкурсе и указано, что музыканту должны быть «от 15 до 28 лет». Самой молодой участницей конкурса «Ауэр. Наследие» стала Елизавета Глазунова, ей 16 лет. Но остальные музыканты не намного старше. Во всяком случае, выглядят очень молодо. Большинство, наверняка, ещё учится, или только что окончили консерваторию. Случайность ли это – столь молодой возраст конкурсантов? Во всяком случае, самый первый в истории конкурс Леопольда Ауэра, состоявшийся более века назад в Петербурге, тоже проводился среди молодых исполнителей. Его участниками могли стать исключительно выпускники класса Ауэра, причем с момента окончания ими Санкт-Петербургской консерватории должно было пройти не более двух лет. Ну, а что касается участников конкурса «Ауэр. Наследие», многие из них только-только поступили в консерваторию. Во всяком случае, подавляющее большинство интервью на радио никогда в жизни не давали.

Участница второго тура конкурса «Ауэр. Наследие» Елизавета Глазунова: «Я родилась в семье музыкантов. Моя мама пианистка, бабушка музыковед, дедушка дирижёр, так что, можно сказать, судьба решила, что я тоже буду музыкантом. С пяти лет я учусь в школе-десятилетке. Начинала я в классе у Ольги Аркадьевны Гантварг. Затем в 2015 году поступила к Чингизу Османову. Сейчас я учусь в 11-м классе. Если рассказывать о педагогах, со мной всегда занимался и Михаил Ханонович Гантварг, заведующий кафедрой скрипки и альта, великолепный профессионал. Он последний из старой гвардии в Петербурге, тот, кто сохраняет традиции старой школы. Чингиз Османов тоже один из наследников школы Ауэра, великолепный скрипач, виртуоз. Он объездил весь мир. Его повсюду знают. Вообще, наш мир очень тесен. То, что в нашей консерватории родоначальником скрипичной школы выступил Леопольд Ауэр, ученик Иоахима, я думаю, это судьба. Сложилось так, что своим именем Ауэр был обязан собственным ученикам, но, безусловно, воспитать такую плеяду величайших исполнителей – не каждому дано. Наша школа не штампуем скрипачей. Она воспитывает личности и исполнителей».

Помимо концертной и конкурсной программы в рамках фестиваля «Ауэр. Наследие» проходят мастер-классы членов жюри. Формат замечательный. Участником мастер-классов уже успел побывать замечательный молодой музыкант, москвич Алексей Стычкин.

Алексей Стычкин: «Моя мама пианистка, папа артист. Я начал заниматься у Галины Михайловны Турчаниновой, у которой учился когда-то Максим Венгеров. Так вышло, что я сам попросил скрипку. Я хотел бы всю свою жизнь быть связан с музыкой, не важно, будет ли это классическое исполнение или сочинение музыки, а может быть, что-то более современное. В этом году я окончил ЦМШ у Эдуарда Давидовича Грача и поступил в Бельгию, в Королевскую консерваторию к Марку Бушкову. Если говорить о кумирах, я слушаю, в основном, стариков. Если мне хочется получить удовольствие, почерпнуть мудрость в подходе к музыке, я слушаю старые записи. Я не спорю, что и сегодня есть огромное количество потрясающих исполнителей. С точки зрения технической подготовленности старики, в каком-то смысле, уступают молодым, потому что раньше играли по-другому. Многие из легендарных скрипачей сейчас не прошли бы отборочный тур своего собственного именного конкурса. Сейчас конкурсные требования очень ужесточились в отношении техничности, качества, интонации, звука. Вы слышали когда-нибудь, как играет Изаи? Потрясающе тепло, красиво. Он любит музыку, он увлечен ею. Но думаю, что сегодня Изаи не прошел бы отбор на конкурс, который носит его собственное имя».

Международный музыкальный фестиваль «Ауэр. Наследие» продолжается. Радио «Орфей» не только является информационным партнером фестиваля, но и учредило специальный приз. Имя победителя узнаем совсем скоро.

Специальный корреспондент радио «Орфей»

Татьяна Цветковская

Фотограф Ирина Туминене