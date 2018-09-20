Дневник фестиваля «Ауэр. Наследие». Страница третья

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 20.09.2018

В Санкт-Петербурге в самом разгаре скрипичная неделя. Радио Орфей — информационный партнер международного скрипичного фестиваля «Ауэр. Наследие» — продолжает рассказывать о его буднях и праздниках. Фестиваль и скрипичный конкурс, который проходит в его рамках, приближаются к своей кульминации. Завтра, 20 сентября финальные прослушивания конкурсантов, а 21 сентября состоится награждения лауреатов и гала- концерт-закрытие фестиваля, в котором на сцену знаменитого Большого зала Санкт-Петербургской филармонии выйдут и молодые скрипачи, и мэтры. В финале борьба за звание лауреатов развернется между четырьмя претендентами. Это Елизавета Глазунова, Элина Друх, Ефросинья Ефимова и Дмитрий Стопичев. Трое из них — представители Санкт-Петербургской скрипичной школы, а Ефросинья Ефимова окончила Высшую школу музыки Республики Саха (Якутия), она музыкант Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». Все молоды, талантливы, амбициозны и достаточно опытны — в их багаже немало побед в самых разных скрипичных баталиях. Завтра они будут играть в ослепительном по красоте и великолепном по своим акустическим свойствам Зеркальном зале дворца князей Белосельских-Белозерских скрипичные концерты в сопровождении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России маэстро Александра Титова. Мы услышим два исполнения концерта Сибелиуса, концерты Глазунова и Чайковского. О том, как это будет, обязательно расскажем в наших следующих дневниках фестиваля, а пока вспомним о том, что было совсем недавно.

«Ауэр. Наследие» — это широкоформатный форум, который включает самые разные музыкальные пласты. Это и собственно конкурс молодых скрипачей, это мастер-классы признанных мэтров скрипичного искусства, это и концерты выдающихся музыкантов, связь которых со знаменитой школой Ауэра неоспорима. Вот такая «говорящая» и очень выразительная подробность: в прекрасно выполненном, очень стильном буклете фестиваля перед биографией каждого из членов жюри (многие из них, кстати, выступают на фестивале с сольными концертами) дана такая цепочка их учителей. Вот, например, Дмитрий Махтин: Леопольд Ауэр — Юлий Эйдлин — Михаил Вайман — Филипп Хиршхорн — Дмитрий Махтин. Такая или подобная творческая связь с Ауэром прослеживается у каждого из членов жюри. Можно смело утверждать, что все они — музыкальные внуки, ну, или правнуки Леопольда Ауэра. Об этой неразрывной творческой связи беседуем с Дмитрием Махтиным.

Дмитрий Махтин: «Безусловно, у каждого музыканта свой путь в зависимости от того, где он находится, в какой стране живет, c какими музыкантами общается, какую жизнь проживает. Все это имеет огромное отражение в том, что музыканта делает, но есть определенный момент, на котором школа зиждется, в том числе, и школа Ауэра, определенное специфическое звучание, звукоизвлечение, которое присутствовало у Ваймана, Хиршхорна, Гантварга... Они все разные люди и по характеру, и по тому, как они играют, как они интерпретируют, но определенное звукоизвлечение их объединяет. И в этом, конечно, ощущается присутствие Ауэра. При этом все студенты Ауэра очень разные. Нельзя сравнить Хейфеца и Зайделя, Полякина и Цимбалиста. Ауэр ценил, прежде всего, талант в том виде, в котором он его видел, и развивал самые сильные его стороны. Они все играли по-разному, и всегда каждого можно было узнать. Самый яркий пример — Яша Хейфец. Всегда узнаваемый скрипач. Известный факт: когда Хейфец первый раз играл для Ауэра, первое, что Ауэр сделал — посмотрел на необычную руку Хейфеца и попытался ее изменить. Но как только он ее менял, исчезал знаменитый звук Хейфеца! Как гениальный педагог, Ауэр понял, что этого нельзя делать и оставил все, как было. Я счастлив, что у меня были прекрасные педагоги, я им очень благодарен. Это, конечно, прежде всего, Филипп Хиршхорн — очень большой педагог. Я учился у него пять лет, он был замечательный человек помимо того, что это был гениальный скрипач, и, конечно, мне просто очень повезло в жизни, что я встретился именно с этими людьми. Мои родители учились у Ваймана... Я действительно отношу себя к школе Ауэра.

Сегодня общий скрипичный уровень вырос, но эмоциональность и личные качества скрипачей перестали быть такими интересными. Хороших очень много, а выдающихся мало. В чем причина? Этого вам никто не скажет. Талант — как бриллиант, он требует шлифовки. Много времени уходит на то, чтобы из человека сделать профессионала. Нужна элементарная технологическая база. Это одна из составляющих, которая приводит к хорошим результатам. Педагог должен помочь студенту расправить крылья. Студенту нужно стать музыкантом, а не просто уметь доброкачественно повторять или выполнять то, что ему сказали. Артист мыслит сам, без помощи педагога. Безусловно, очень желательно рядом иметь людей, на которых можно опереться. Раньше так и было: артисты между собой общались и играли друг другу, думали о том, как взглянуть на произведение под разным ракурсом. Эта традиция сейчас, к сожалению, ушла. Музыканты просто встречаются, играют камерную музыку, но вот этого обсуждения сейчас нет. Мир изменился, и, как мне кажется, не в лучшую сторону. Молодые люди чаще видят в этом карьеру, гламурную, звездность, это выходит на первый план, а вот то, ради чего работаешь — познать самого себя, композитора, его язык, его задачи — этого не хватает. Для меня очень важна концепция произведения, то, как выстроена его форма. Я желаю людям, которые занимаются музыкой, прежде всего, быть музыкантами с большой буквы. Это первое и главное. Это как служение».

О причастности к великим традициям невольно вспоминалось на концерте Дмитрия Махтина, который состоялся 17 сентября в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии. В сопровождении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Титова Дмитрий Махтин играл музыку одного из самых знаменитых современных композиторов-минималистов Филиппа Гласса — его Второй скрипичный концерт, и Моцарта — Рондо и Адажио для скрипки с оркестром.

День 18 сентября был наполнен повседневной педагогической работой. Свои мастер-классы, а по сути очень подробные и продолжительные уроки давали Кристоф Барати и Дмитрий Махтин. Тут нужно сделать небольшое отступление. Дело в том, что мастер-классы проходили в Санкт- Петербургском Доме Радио. Это очень интересное место — внушительный и красивый дворец со значительной и богатой историей. Построено здание было в 1912-1914 годах для нужд Благородного собрания. После революции здесь был Дворец пролетарской культуры, а с 1933 года — Комитет по радиофикации и радиовещанию. Именно отсюда в страшные дни блокады звучали стихи Ольги Бергольц. Здесь есть и коридор Ольги Бергольц, сохранены афиши, предметы, аппаратура тех лет, здесь работает Музей радио. А еще есть очень современная студия звукозаписи и зал, где в эти дни и проходили мастер-классы.

Кристофу Барати и Дмитрию Махтину играли Элина Маньковская, Ирина Родина, Алексей Стычкин, Марина Комарова, Лилия Перелевская. Со всеми этими молодыми скрипачами мы уже знакомы по предыдущим турам конкурса. Да, они не прошли в финал, но это не повод опускать руки, скорее, мотив для продолжения занятий. Интересно, что почти все выбрали для показа произведения Баха. Выбор вполне объяснимый и очень правильный: как показывает практика (кстати, и на нынешнем конкурсе тоже) именно Бах оказывается камнем преткновения для молодых скрипачей, он «дается» им труднее всего, и, конечно, получить совет и помощь больших музыкантов, которые являются не только известными концертирующими солистами, но и опытными педагогами, очень ценно. И только Алексей Стычкин показывал Изаи и Брамса.

Вечером в Малом зале филармонии звучала великая музыка в исполнении большого музыканта. Впервые в Санкт-Петербурге свой сольный камерный концерт дал выдающийся французский скрипач Давид Грималь.

Он окончил Парижскую консерваторию, в молодости брал уроки у Исаака Стерна и Шломо Минца, а с Леопольдом Ауэром он связан через своего педагога Филиппа Хиршхорна (в свою очередь, ученика Ваймана и Эйдлина). Давид Грималь в 1997-м году был удостоен звания «Открытие в области классической музыки» ассоциацией звукозаписи MIDEM, а в 2008-м стал Кавалером Ордена искусств и литературы Франции. Сегодня это звезда мирового уровня, ему рукоплещут лучшие концертные залы мира. Камерный вечер 18 сентября был полностью посвящен французской музыке. В ансамбле с пианистом Петром Лаулом прозвучали три произведения: соната Клода Дебюсси, ставшая последним творением композитора, вторая соната Мориса Равеля и масштабная скрипичная соната Сезара Франка. Их исполнение отличала неповторимая красота звука, элегантность, изящество, тонкость и богатство тембровых нюансов, совершенство мелодической линии, стройность формы, великолепный ансамбль. Свою изысканную французскую программу Давид Грималь завершил созвездием очаровательных бисов. Тут и «Эстрелита» Понсе, и «Гитара» Мошковского, и «Чудесный вечер» Клода Дебюсси. Кстати, последний бис вновь напомнил о связи происходящего с Леопольдом Ауэром, ведь аранжировка этой пьесы принадлежит его великому ученику Яше Хейфецу. Вечер и правда, выдался чудесным, но день сегодняшний сулит не менее яркие эмоции — в Малом зале Филармонии выступит Кристоф Барати. Об этом — в следующем «Дневнике Международного скрипичного фестиваля «Ауэр. Наследие».

Тескт: специальный корреспондент радио «Орфей» Ольга Кордюкова

Фотографы Ирина Туминене и Анна Флегонтова