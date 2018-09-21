Дневник фестиваля «Ауэр. Наследие». Кристоф Барати

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 21.09.2018

Международный фестиваль и скрипичный конкурс «Ауэр. Наследие» вышел на финишную прямую. Всего один шаг остается до того момента, когда лауреатов можно будет поздравить с победой, а организаторов с блестяще осуществленной идеей, но шаг этот потребует значительного напряжения сил — и творческих, и физических. Попытки строить прогнозы по поводу результатов конкурса часто разбиваются об одну особенность скрипичной профессии. Профессия эта очень изменчивая, подверженная многим случайностям. Нервное напряжение, плохое настроение, изменения погоды, да, просто скучные лица слушателей — все это способно повлиять на игру солиста не лучшим образом. Сложнее, наверное, только вокалистам, у которых инструмент — они сами.

Но профессия есть профессия, и тут стоит вновь и вновь вспомнить великого Ауэра. О том, каким он был педагогом, осталось немало свидетельств. На экзаменационных листках против той или иной фамилии ученика Ауэр иногда записывал словесную характеристику. В его отзывах бросается в глаза, насколько большое значение он придавал прилежанию, старательности, труду. Ауэр фиксирует, как протекала работа в классе, много ли занимался, аккуратно ли посещал класс. Вот, что он пишет о Михаиле Пиастро: «Выдающийся талант и очень хорошо работает». Наоборот, когда Ауэр не видит настоящей работы, он отказывается от такого студента, требуя его исключения из класса: «Небрежное и халатное отношение к занятиям. Отказываюсь!» Большое внимание уделял он и здоровью ученика. Подобно Шпору и Иоахиму, Ауэр считал, что труд музыканта-исполнителя требует выносливости и крепких нервов. Настоящий скрипач-художник, по утверждению Ауэра, «способен властвовать над огромнейшей аудиторией с величайшей магической силой... подобно всем другим художникам, деятельность которых обращена к массе». Но при этом он никогда не забывал, что «игра на инструменте — это только движение пальцев, а исполнение — движение души». Об этом невольно вспоминалось на мастер-классах выдающихся музыкантов, проходивших в рамках фестиваля «Ауэр. Наследие». Эти уроки — бесценный опыт, возможность выйти за рамки рабочих будней, взглянуть по-новому на привычное. Желающих попасть на мастер-класс Кристофа Барати было немало. Среди тех, кому это удалось — скрипачка Ирина Родина. Она участница нынешнего конкурса, играла на первом туре. Ирина окончила Среднюю специальную музыкальную школу консерватории им. Римского-Корсакова и в этом году поступила на первый курс консерватории в класс профессора Гантварга. На мастер-класс Кристофа Барати она стремилась совершенно осознанно.

Ирина Родина: «Для меня записи Кристофа Барати, его исполнения Бетховена, Баха и Изаи являются эталонными, и поэтому мне очень хотелось ему поиграть что-нибудь из того, что я слушала. Очень интересно было услышать его рекомендации. Общение с таким человеком, творческое взаимодействие невероятно вдохновляет и дает творческий импульс. Европейская манера все-таки немного отличается от российской трактовки, позаниматься с европейцем Бетховеным — очень интересный и полезный опыт. Этот конкурс заставил пересмотреть кое-какие вещи в моем исполнении. Мастер-классы, концерты, которые давали члены жюри — все это действительно очень важно опыт для каждого музыканта».

Все, кому посчастливилось учиться у Леопольда Ауэра, отмечали его невероятное умение заставить скрипку говорить. Технику он всегда подчинял художественным целям. В этом смысле Кристоф Барати — абсолютный наследник его традиций. В его исполнении каждая нота, каждый звук несут смысловую и эмоциональную нагрузку, играет ли он Бетховена, Брамса или, например, сольного Баха.

Кристоф Барати: «Имя Ауэра навсегда связано с историей скрипки через его прекрасного и лучшего ученика Яшу Хейфеца. На сегодняшний день Ауэр — очень важная фигура в культурной жизни Венгрии. Для меня большая радость быть в Санкт-Петербурге на фестивале, посвященном наследию Ауэра. Талант — это всегда было ценно, и особенно в таких странах, как Россия, Венгрия, Румыния, Украина, где музыка — это большая часть культуры. Талант — самое ценное, что есть у музыканта. В современном мире у всех есть доступ ко всему, возможность слушать записи, участвовать в большом количестве различных фестивалей. Есть прекрасные педагоги, мы имеем замечательных музыкантов, и вследствие этого индивидуальность, которая была представлена в прежнее время, сейчас, может быть, не так часто встречается, это что-то уникальное. И, конечно, когда она встречается, она бросается в глаза. То, что представлено на этом фестивале — индивидуальные прочтения, индивидуальностью каждого скрипача, это дань уважения Ауэру, поскольку в числе главных принципов его преподавания было воспитание персональности. Поэтому мои ожидания связаны именно с тем, что в дальнейшем музыка вернется к приоритету индивидуальности».

Любой конкурс — это не только праздник, не только победы, но, зачастую, и случайности. Как относится к ним? И об этом мы тоже мы говорили с Кристофом Барати.

Кристоф Барати: «Есть много причин, чтобы детей обучать музыке. В Венгрии это традиция вне зависимости от вместимости таланта. Детей традиционно обучают музыке, и уровень их достижений в музыке не так важен, как сами занятия. Развиваются и мыслительные, и чувственные особенности... Совершенно необязательно быть сверходаренным ребенком. Если говорить о конкурсантах, то тоже не обязательно достигать какого- то сверхвысокого уровня, достаточно просто очень любить музыку. Музыка очень положительно влияет на нашу жизнь. На конкурсах бывает так, что люди разочаровываются результатами, но это не должно влиять на их музыкальный потенциал и стремление выразить себя в музыке».

Когда мы говорим о школе Ауэра, то, прежде всего, думаем о великих скрипачах, которых он воспитал, таких, как Хейфец, Полякин, Цимбалист... Имен 10-15 можно назвать, что называется, с ходу, потом придется задуматься. А кто же остальные двести девяносто? Ведь по самым скромным оценкам, у Ауэра было не меньше трех сотен учеников? Читая различные воспоминания, документы и, конечно, его книги, понимаешь, что он вовсе не был таким ловким менеджером, каким его иногда пытаются представить, тем, кто брал скрипичных гениев и устраивал их концертную программу. У Леопольда Ауэра в классе были и вполне средние по таланту ученики. Главное, чего он от них требовал — трудиться, думать, чувствовать, искать и бесконечно любить музыку! Как-то Ауэр признался: «Что касается меня, то мои руки настолько слабы и строение их столь неблагоприятно, что если я не играю на скрипке в течение нескольких дней подряд и затем берусь за инструмент, мне кажется, что я потерял способность играть». Он, как бы теперь сказали, был трудноголиком и не останавливался никогда. А воспитанные им трудолюбивые ученики и последователи разлетелись по всему. Один из них — соотечественник Ауэра венгр Кристоф Барати.

Кристоф Барати: «Если бы вдруг мне повезло встретиться с Ауэром, было бы здорово поиграть с ним. Но прежде всего я попросил бы его связать меня с Петром Ильичем Чайковским, потому что господин Ауэр всегда очень занят и ему некогда заняться скрипичным концертом Чайковского, и я бы предложил его заменить. А если говорить серьезно, то когда ты попадаешь в такое созвездие музыкантов, которое было в классе у Леопольда Ауэра, то здесь все вопросы теряют всякий смысл, потому что это было бы настоящим чудом. Несколько лет назад в Венгрии в родном городе Леопольда Ауэра открылся ежегодный фестиваль, организованный моим хорошим другом Питером Ковачем. Ценно то, что фестиваль проходит в небольшом городе, и он очень успешен. В будущем мне хотелось бы связать два этих фестиваля, быть своеобразным мостом между ними, связать русскую и венгерскую линии Леопольда Ауэра. А еще неплохо было бы поговорить с Ауэром на его родном венгерским языке».

Текст: cпециальный корреспондент радио «Орфей» Ольга Кордюкова

Фотограф: Ирина Туминене