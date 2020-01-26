Вечнозеленая Дю Пре

Она прожила лишь 42 года, а перестала выступать еще раньше, в 28 лет, когда большинство музыкантов только начинают свою артистическую карьеру, но и за это короткое время сумела стать одной из лучших виолончелисток всех времен, в чем признавался даже сам маэстро Ростропович. Ей выпала счастливая, но очень трудная судьба, которую она перенесла с огромной честью и достоинством. 26 января исполняется 75 лет со дня рождения выдающейся английской исполнительницы на виолончели Жаклин Мари Дю Пре.

Ее всю жизнь сопровождали зеленые цвета природы - лугов, цветов, листвы. Уже фамилия ее отца, уроженца Норманнского архипелага, по-французски означает «с луга». А название острова Джерси, где он родился, восходит к древнегерманскому слову «трава». Она похоронена на лондонском кладбище Голдерс-Грин, что можно перевести как золотоносная зелень. В честь нее названы сорт розы и разновидность клематиса. Да и весь ее облик – символ цветущей вечной молодости, какой сохранился и в памяти восторженных зрителей, и на кинопленке.

Родилась Дю Пре в конце II мировой войны в Оксфорде, известном своим старейшим в Европе университетом. Мать девочки, талантливая пианистка, рано разглядела в дочери музыкальный дар и отправила ее в Лондон, в знаменитую школу музыки и театра Гилдхолл, где учились также альтист Примроуз, композитор Адес, флейтист Голуэй и другие крупные английские музыканты. Одновременно юная студентка берет также уроки у знаменитых педагогов Тортелье в Париже и Казальса в Швейцарии, побеждает на молодежном конкурсе Suggia и завершает учебу с золотой медалью. Первый триумф к ней приходит после дебюта в лондонском Вигмор-холле, где 17-летняя солистка блестяще исполняет виолончельный концерт Элгара, ставший ее «визитной карточкой». С ним же она вскоре покоряет и нью-йоркский Карнеги-холл, добиваясь международного признания. Но этого ей мало, и молодая англичанка отправляется в Москву готовиться к 3-му конкурсу имени Чайковского. Однако председатель виолончельного жюри Мстислав Ростропович отговаривает ее, зная, что победу там все равно дадут советскому участнику (так, кстати, и вышло - победила Каринэ Георгиан), и вместо этого дает ей свои мастер-классы, в результате которых, пораженный мастерством иностранки, признается, что она могла бы превзойти его собственные достижения. И действительно, Дю Пре вскоре покоряет весь мир. С ней сотрудничают лучшие оркестры и дирижеры - Барбиролли, Боулт, Бернстайн. Спонсоры дарят ей инструменты работы Страдивари и других великих мастеров. Ее партнеры по сцене - восходящие звезды музыки Мета, Цукерман, Баренбойм, за которого она выходит замуж и даже принимает иудаизм вместе с еврейским именем Шуламит – Саломея. Однако, эта сказка оборачивается трагическим исходом. Всего через 12 лет блистательной карьеры виолончелистку поражает страшный недуг – рассеянный склероз, который почти полностью обездвиживает ее тело и навсегда приковывает к инвалидному креслу. Такой же болезнью страдали Гейне, Тынянов, Хокинг и Николай Островский.

Параллельно на нее сваливается еще одна беда – расставание с Даниэлем Баренбоймом. Но все эти удары не сломили Жаклин. Она дает уроки музыки, посещает концерты, готовит новое издание нот своего любимого автора Элгара. В 1976 году ей присваивают звание Офицера Британской империи. Ее последним пристанищем стал дом в Лондоне, где жила и другая знаменитость - балерина Марго Фонтейн, партнерша легендарного танцовщика Нуреева. Сейчас там установлена их мемориальная доска.

Дю Пре умерла в возрасте 42 лет, как Мусоргский, Пресли, Высоцкий, Курёхин и многие другие музыканты. Она похоронена на столичном еврейском кладбище «Голдерс-Грин», известном своим крематорием – первым в Англии, где покоится также прах Киплинга, Уэллса, Фрейда, Чемберлена, Шоу, Вивьен Ли, Анны Павловой и других деятелей мировой культуры. Трагической судьбе виолончелистки посвящены фильмы «Хилари и Джеки», снятый по мемуарам ее старшей сестры, и «Дуэт для солиста» Андрона Кончаловского.

Текст – Анатолий Лысенков.