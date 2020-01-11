Основоположник советского балета

«Я страшно спешу, так как боюсь, что скоро начнётся весна моей жизни, а я в своей музыке буду говорить вовсе не то, что творится в моей душе». Эти слова написал композитор, которому не исполнилось и 30. Всю жизнь музыканту казалось, что он слишком мало знает и мало умеет, поэтому надо успеть «впитать в себя как можно больше звуков и знаний». О его работоспособности ходили легенды. 11 января исполняется 145 лет со дня рождения русского и советского композитора Рейнгольда Морицевича Глиэра.

Глиэр родился в Киеве, его отец — выходец из Германии, был потомственным музыкальным мастером, изготавливавшим медные духовые инструменты, мать будущего композитора — Юзефа Корчак, происходившая из знатного польского рода, занималась воспитанием и обучением детей, которых кроме Рейнгольда было ещё трое. С самого раннего детства отец ориентировал сыновей на продолжение семейной профессии, однако Рейнгольда больше интересовало не изготовление инструментов, а музыка, которая на них исполнялась. Родители были против, но он втайне от домашних сам нашёл себе преподавателей. Первыми учителями у Глиэра были старенький скрипач-любитель и студент-скрипач музыкального училища; за мизерную плату, а иногда и даром они помогали десятилетнему мальчику осваивать инструмент.

То обстоятельство, что первым и основным музыкальным инструментом Глиэра была скрипка, во многом определило особенности его композиторского творчества, особенно ранних сочинений. Глиэр прекрасно знал её возможности и особенности игры на ней; в студенческие годы, будучи участником струнного квартета, исполнял не только скрипичную, но и альтовую партию; переиграл множество произведений, написанных для этого состава и изучил сложный и богатый квартетный репертуар. Глиэр написал сотни пьес для струнных, в том числе для контрабаса, традиционно испытывающего дефицит композиторского внимания, его Романс для скрипки с фортепиано считается жемчужиной скрипичного репертуара, а его четыре квартета вошли в антологию этого жанра.

В 1900 году Глиэр оканчивает Московскую консерваторию по классу композиции с золотой медалью, и его имя высечено золотыми буквами на знаменитой мраморной доске у Малого зала МГК. Среди его педагогов были такие выдающиеся личности, как Сергей Танеев, Антон Аренский, Георгий Катуар, Михаил Ипполитов-Иванов.

1917 год разделяет жизнь Глиэра почти ровно пополам — Глиэр принадлежит к той части русской интеллигенции, которая приняла Октябрьскую революцию. Композитор продолжает активно трудиться, особенно в оперно-балетном и концертном жанрах. До революции были написаны три симфонии (в том числе знаменитая Третья «былинная» — «Илья Муромец», за которую Глиэр получил премию имени Глинки), три струнных секстета и струнный октет, после революции — почти все оперы и балеты, и все пять инструментальных концертов — для арфы, для голоса, для валторны, а также скрипичный и виолончельный.

В начале 1920-х годов Глиэру заказали написать оперу на основе азербайджанского фольклора. Рейнгольд Морицевич приехал в Баку и отправился в фольклорную экспедицию, так как в ту пору сборников народных мелодий не существовало. В результате была написана опера «Шахсенем» о любви дочери феодала Шахсенем и молодого певца, самого популярного в Азербайджане сказочного героя Ашик-Кериба. Премьера оперы на русском языке состоялась в марте 1927 года, в мае 1934 «Шахсенем» исполнили и на азербайджанском.

Глиэр заложил основы не только оперной, но и всей профессиональной музыкальной культуры Азербайджана. До 20 века в этой закавказской стране не существовало музыкальной письменности. Мелодии на протяжении многовековой истории передавались устно и в результате сформировалась традиция азербайджанского мугама. Глиэр стал первым композитором, записывавшим и использовавшим мугам в своем творчестве. За оперу «Шахсенем» Глиэру было присвоено звание народного артиста АзССР. Впоследствии Глиэр написал еще две оперы на восточную тему: «Лейли и Меджнун» и «Гюльсара».

В середине 1920-х годов Глиэр написал балет «Красный мак», который считается первым балетом на советскую тему. Однако вершиной творчества Глиэра стал другой балет — «Медный всадник» 1949 года. Это одна из лучших интерпретаций пушкинской темы в хореографии. За «Медного всадника» композитор получил свою третью Сталинскую премию. Ранее таким же образом были отмечены Четвёртый струнный квартет и Концерт для голоса с оркестром.

Глиэр был прекрасным педагогом. Один из его учеников — Сергей Прокофьев — вспоминал: «После занятий он не прочь был сыграть партию в шахматы или крокет или принять вызов на дуэль на пистолетах, стрелявших при помощи пружины, чем окончательно покорил моё сердце». В другом письме Прокофьев писал: «Как-то так выходит, что кого из композиторов ни спросишь, он оказывается — учеником Глиэра — или прямым, или внучатым, то есть учеником ученика».

Глиэр воспитал не только целую плеяду музыкантов, но и заложил основы консерваторского образования в Киеве. Рейнгольд Морицевич возглавлял киевскую консерваторию с 1914 до 1920 год — в самые тяжёлые годы Первой мировой и Гражданской войн. Когда стране, казалось, было не до музыки, Глиэр основал студенческий симфонический оркестр, состав которого все время приходилось корректировать, так как молодых музыкантов постоянно призывали на фронт. В 1920 Глиэру предложили стать профессором Московской консерватории и он до конца жизни преподавал в своей альма-матер.

Глиэр был очень трудолюбивым человеком. Композиторское наследие Рейнольда Глиэра огромно. Он создал около 500 произведений в разных жанрах. Кроме пяти опер, шести балетов, пяти концертов и трёх симфоний, композитор написал более 200 пьес для фортепиано, скрипки и других инструментов, музыку к спектаклям, около 20 хоров и множество романсов.

Глиэр до конца жизни был верен принципам русской классической школы. Он — единственный советский композитор, получивший три Сталинские и три премии имени Глинки, считавшиеся главной музыкальной наградой дореволюционной России.

Скончался Рейнгольд Глиэр 23 июня 1956 года в Москве.