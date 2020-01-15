Максим, сын Исаака, внук Иосифа

Дети великих композиторов редко наследуют их творческий дар. Среди тех немногих, кому это удалось - сыновья Баха и Иоганна Штрауса. А еще к ним можно добавить сына классика советской музыки Исаака Осиповича Дунаевского - Максима, успешно продолжающего дело своего отца. 15 января ему исполняется 75 лет.

Правда, стать носителем этой знаменитой фамилии ему довелось не сразу, поскольку его мать, балерина Зоя Пашкова, была лишь гражданской, то есть неофициальной, женой музыкального гения, у которого в то время была еще и другая, зарегистрированная семья, где тоже рос сын - единокровный брат Максима - Евгений, впоследствии ставший художником. И когда после смерти их отца в 1955 году встал вопрос о наследстве, то оно должно было достаться именно ему и его матери Зинаиде Судейкиной. И лишь благодаря вмешательству правительства страны и руководства Союза композиторов, включая самого Тихона Хренникова, все права между ними поделили поровну. Так Максим Пашков становится Дунаевским, что просто обязывает его посвятить себя тому же искусству, которым занимался любимый им папа.

Учеба в училище при Московской консерватории и в ней самой обещала сделать из него традиционного «классического» музыканта, тем более что среди его наставников такие серьезные мастера академического жанра, как Эшпай, Кабалевский, Шнитке. Но тут является «Его величество» случай. Рядом с консерваторией открывается Дом культуры МГУ, в котором начинает работать самодеятельный студенческий театр «Наш дом», организованный Розовским, Рутбергом и Аксельродом. Там играют молодые таланты Филиппенко, Хазанов, Фарада и другие артисты, привлекая на свои спектакли всю столичную богему, в том числе и консерваторца Дунаевского, который становится дирижером этой труппы и с тех пор навсегда связывает свою жизнь с музыкальной сценой. Далее он дирижирует в Вахтанговском, Тюзе, Мюзик-холле, эстрадном Госоркестре, создает свой ансамбль «Фестиваль», пишет для них много песен и других музыкальных номеров. Почти такой же путь прошел когда-то и его отец, работавший после Харьковской консерватории в различных театрах Москвы и Ленинграда, создавая музыку для спектаклей, оперетт и кино. Всенародную славу ему принесла в 30-е годы прошлого века триада фильмов Александрова с Орловой в главной роли – «Веселые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга» с примкнувшей к ним позже «Весной». Столь же определяющую роль в судьбе его сына сыграла трилогия Юнгвальд-Хилькевича по мотивам романов Дюма - «Д’Артаньян и три мушкетера», «20 лет спустя» и «30 лет спустя» с добавленным к ним позже «Возвращением мушкетеров», где главную роль и все песенные хиты исполняет Михаил Боярский. Кроме того, появляются также «Ах, водевиль», «Карнавал», «Зеленый фургон», «Мэри Поппинс», «Трест, который лопнул», «Таежный роман» и другие прекрасные ленты, полные настоящих шлягеров. Их поют не только на экране, но и на пластинках, по радио и ТВ Смеян, Караченцев, Харатьян, Долина, Муравьева, Успенская, Буланова и другие звезды отечественной эстрады.

Создавая собственные оригинальные произведения, Максим Исаакович не забывает о своем великом отце, обращаясь периодически к его творческому наследию в мюзикле «Веселые ребята –2», фильмах «Поиски капитана Гранта» и «Утесов. Песня длиною в жизнь». Он также возглавляет Фонд культурных программ имени Исаака Дунаевского, который оказывает поддержку молодым музыкантам.

Текст – Анатолий Лысенков.