Золотое сопрано Абхазии и России

Ее называют солисткой нового типа, иконой стиля, оперной дивой, которая поражает не только своим великолепным голосом, но и изысканными нарядами, безупречным внешним видом и строгой продуманностью сценического образа, заставляя зрителей забыть всё, что было на сцене до и после нее. 6 января отмечает 50-летний юбилей российско-абхазская певица, народная артистка этих двух стран Хибла Герзмава.

Это имя впервые прогремело в 1994 году на 10 конкурсе имени Чайковского, где победила молодая, мало кому известная тогда студентка Московской консерватории, получившая не только золотую медаль, но и Гран - при, в то время как во всех остальных дисциплинах – фортепиано, скрипка и виолончель – первое место вообще не досталось никому. И тогда публике пришлось привыкать к этим странным, непривычным словам «Хибла Герзмава», которые по-абхазски означают «златоглазая волчица». Но на самом деле глаза у нее, скорее, голубые, и сама она, пожалуй, больше похожа на кошку или пантеру – изящную, грациозную, стремительную. К счастью, очень скоро это необычное имя стало брендом и загремело по всему миру.

Она родилась в солнечной черноморской Абхазии, в одном из самых живописных ее уголков ‑ Пицунде, знаменитой своими пляжами, реликтовыми рощами, старинным маяком и Патриаршим собором, в котором установлен едва ли не лучший орган на территории бывшего СССР. Именно его величественное звучание во многом определило желание девушки освоить, наряду с пением, еще и «Короля инструментов», что она и сделала, учась в Москве. Другая достопримечательность родного города - статуя Медеи, древнегреческой богини, жены аргонавта Ясона, приехавшего в Колхиду за золотым руном. Именно в этой роли из одноименной оперы Керубини певица впоследствии дебютирует на сцене столичного музыкального театра и будет исполнять ее на протяжении всей своей блестящей карьеры, в том числе и в нынешнем юбилейном году, 29 февраля. И еще одна особенность ее рождения - она появилась на свет 6 января, в сочельник, перед Православным Рождеством, и считает это особым предзнаменованием. Певица часто бывает в церкви, молится и ставит свечи за своих родных и близких, прежде всего – за рано ушедших родителей.

Ровно четверть века Герзмава служит в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, являясь его примадонной. Она пришла сюда сразу после победы на конкурсе Чайковского в трудный для театра период, когда его покинул главный дирижер Колобов и труппа нуждалась в творческом и кадровом обновлении. И певица с тех пор остается верна этому оперному дому, исполнив на его сцене около 20 оперных партий, несмотря на различные заманчивые предложения, в том числе и из Большого, что, впрочем, не мешает ей успешно покорять другие города и страны. Она широко востребована и гастролирует на крупнейших мировых площадках - от Мариинки и Гранд-опера до Метрополитен и Ковент - Гардена, участвует в знаковых премьерах, выступает с лучшими оркестрами и дирижерами. Одной из ярких творческих побед артистки стало исполнение ею сразу трех ролей в опере Оффенбаха «Сказки Гофмана», что под силу лишь единицам. Но наиболее эффектным стало ее выступление на закрытии сочинской Олимпиады в 2014 году, когда она пела под куполом стадиона на парящем в вышине корабле, из которого, вероятно, можно разглядеть ее родную Абхазию, расположенную совсем недалеко от Сочи.

Кстати, там, у себя на родине звезда считается национальной героиней и много лет проводит музыкальный фестиваль, на который привозит своих самых лучших и именитых друзей. Он так и называется «Хибла Герзмава приглашает…». Пройдет такой концерт и в этом году, 19 января, на сцене Государственного Кремлевского дворца, с участием Нетребко, Мацуева, Эйвазова, Cпивакова, Накарякова, Хаматовой и других знаменитых артистов.

Юбилей певицы отметим в «Концертном зале» 6 января в 22:00 (мск).

Текст – Анатолий Лысенков.