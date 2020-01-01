«Новогодний» композитор

Люди, родившиеся 1 января, отмечают в этот день не только свое появление на свет, но и Новый год. Среди них - композитор Вениамин Ефимович Баснер, создатель многих популярных песен и другой прекрасной музыки. В первый день 2020 года исполняется 95 лет со дня его рождения.

Он родился в семье еврейских торговцев, бежавших во время Первой мировой войны из латвийского Двинска, ныне Даугавпилс, в Ярославль. Здесь старший из их трех сыновей, с детства проявивший интерес к музыке, учится игре на скрипке в местной музыкальной школе, а затем в музучилище имени Собинова. Начавшаяся Отечественная война прерывает карьеру 18-летнего скрипача. Его призывают в армию и направляют в Костромское артиллерийское училище, чтобы подготовить из него фронтового офицера, но узнав о музыкальном таланте юноши, отправляют служить в музвзвод. В 1944 году Баснер демобилизуется и поступает в Ленинградскую консерваторию, только что вернувшуюся домой из эвакуации в Ташкент. С этого момента в течение полувека вся его жизнь, вплоть до самых последних дней, неизменно связана с городом на Неве. Здесь появляются его первые сочинения, он вступает в Союз композиторов, женится, живет в самом центре, на набережной Мойки, между музеем-квартирой Пушкина и Певческой капеллой в доме, где сейчас установлена его памятная доска, и наконец, самое главное - знакомится с Шостаковичем, оказавшим на него огромное влияние и ставшим его старшим другом и наставником. Их сближает, прежде всего, тема прошедшей войны и любовь к родной стране. Баснер, продолжая традицию своего кумира, пишет «Поэму об осаждённом Ленинграде», Симфонию №2 «Блокада», кантату «Вечный огонь» и другие сочинения, навеянные военной тематикой. Кроме того, он обращается непосредственно к творчеству Шостаковича в своей симфонии «Катерина Измайлова», написанной по одноименной опере мэтра, в кинофильме «Ленинградская симфония», посвященном этому легендарному шостаковичевскому шедевру. Но и в других своих работах, в первую очередь для кинематографа, он создает массу замечательных творений, ставших классикой отечественного искусства. Это, конечно же, музыка почти к сотне кинолент, мелодии из которых обрели широчайшую известность и стали чуть ли не народными - «На безымянной высоте» из фильма «Тишина», «С чего начинается Родина?» («Щит и меч»), «Березовый сок» («Мировой парень»), «Целую ночь соловей нам насвистывал» («Дни Турбиных»), «Это было недавно, это было давно» («Друзья и годы»)... Многие из этих фильмов давно забыты, а песни из них продолжают звучать до сих пор. К этому стоит добавить 10 оперетт композитора и его балет «Три мушкетера», которые часто идут на сцене.

Деятельность Баснера оценена по достоинству. Он - заслуженный деятель искусств и народный артист России, кавалер ордена Дружбы, его имя носят астероид и конкурс юных исполнителей на струнных инструментах в родном Ярославле. Среди его родни тоже немало замечательных людей: младший брат - медик спасал от смерти Высоцкого, дочь Елена - известный искусствовед, консультант аукционного дома Bukowskis, двоюродный брат Александр Митта – знаменитый кинорежиссер.

Баснера не стало 3 сентября 1996 года. Он умер в поселке Репино под Петербургом, в доме творчества композиторов и похоронен на кладбище соседнего творческого поселения Комарово, где покоятся многие великие петербуржцы – поэтесса Ахматова, академик Лихачёв , фантаст Ефремов , режиссер Хейфиц, музыкант Курёхин и писатель Гранин.

Текст – Анатолий Лысенков.