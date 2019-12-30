Музыкант на «трех китах»

Марш, песня и танец – вот те «три кита», на которых, по его мнению, держится вся мировая музыка, и на которых он построил свою теорию музыкального воспитания. Да и сама его творческая жизнь, собственно, тоже была неразрывным единством трех видов деятельности ‑ композиторской, педагогической и общественной. 30 декабря исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося советского композитора, пианиста, дирижера, педагога, публициста, государственного и общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского.

Он родился в интеллигентной петербургской семье. Его дед-оружейник основал в конце 19 века Луганский патронный завод, за что был удостоен дворянства царем Николаем II. А отец Кабалевского, математик по образованию и один из пионеров советского государственного страхования, принял с энтузиазмом Октябрьскую революцию и вслед за советским правительством в 1919 году переехал в Москву. Здесь его 14-летний сын, пробовавший себя до того в разных сферах – от науки до живописи, увлекается музыкой и в довольно позднем для этой профессии возрасте поступает сначала в частную музыкальную школу, ставшую позже техникумом имени Скрябина, а затем в Московскую консерваторию, которую заканчивает как пианист и композитор. Уже во время учебы проявляются разносторонние интересы молодого музыканта. Он не только много сочиняет, но и преподает, зарабатывая на жизнь себе и молодой жене, активно участвует в общественной жизни, то есть продолжает семейные традиции своих предков, где главное место всегда занимали трудолюбие и позитивный жизненный настрой.

Музыка Кабалевского опирается на прочный классический фундамент. Она мелодична, изобретательна, красочна, в ней слышатся мягкий юмор и оптимистический молодежный задор. Наиболее ярко это проявилось в его первой опере «Кола Брюньон» по повести Ромена Роллана, первом фортепианном концерте, сюите «Комедианты», кантате «Родина великая», саундтреке к фильму «Антон Иванович сердится». Значительное внимание композитор уделяет детской тематике – в песнях «То березка, то рябина», «Школьные годы чудесные», пьесах для фортепиано и других сочинениях. Отражены в его творчестве и важнейшие события нашей истории – война (опера «Семья Тараса», сюита «Народные мстители»), революция (музыка к кинотрилогии «Хождение по мукам»), борьба за мир («Реквием» на слова Рождественского). Его рондо ля минор в качестве обязательного произведения играли все пианисты на московском конкурсе Чайковского в 1958 году, включая победителя Вана Клиберна.

Преподавать Кабалевский начал еще со школьной скамьи, давая уроки студентам музыкального техникума. Он - многолетний профессор Московской консерватории (ученики Скорик, Пирумов, Струве), завсектором в Институте истории искусств, президент секции Международного общества музыкального образования при ЮНЕСКО, действительный член Академии педагогических наук, создатель Лаборатории музыкального образования при Министерстве просвещения РСФСР, основатель и главный редактор журнала «Музыка в школе», председатель Всесоюзной комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию, автор программы по музыке для общеобразовательных школ, которая используется и по сей день. В 70 лет он сам опробовал ее на уроках пения в обычной московской школе №209. Его лекции и открытые уроки постоянно транслировались по радио и телевидению, а книги по музыке издавались огромными тиражами.

На протяжении многих лет Кабалевский ‑ член правления Союза композиторов, коллегии Министерства культуры, Советского комитета и Всемирного совета защиты мира, главный редактор журнала «Советская музыка», депутат Верховного Совета, вице-президент рабочего хорового общества Англии, почётный профессор консерватории Мехико, четырехкратный обладатель Госпремии и ордена Ленина, народный артист СССР и Герой Соцтруда. Его имя носят улицы и школы в разных городах нашей страны, а также Международный конкурс молодых музыкантов в Самаре.

Один из самых титулованных музыкантов Советского Союза, он похоронен согласно своему высокому статусу на престижном Новодевичьем кладбище в Москве, рядом со своими родителями.

Текст – Анатолий Лысенков.