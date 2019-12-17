Итальянец в России

Он служил при дворе Екатерины II, как и целый ряд его земляков, музыкантов из Италии – Сарти, Галуппи, Паизиелло и другие, но не прижился в «русской Венеции», построенной, кстати, тоже итальянцами – Росси, Кваренги, Растрелли, и покинул ее через 3 года. Спустя несколько лет его пригласил сюда уже сын императрицы Павел I, но оба не дожили до этой встречи, умерев практически одновременно, с разницей всего в пару месяцев. 17 декабря исполняется 270 лет со дня рождения итальянского композитора 18 века, крупнейшего представителя оперы-буффа Доменико Чимарозы.

Он родился на Неапольщине - одной из самых музыкальных областей Италии, знаменитой не только своими народными песнями и композиторской школой семейства Скарлатти, но и прекрасной природой – Капри, Сорренто, Везувием, морским заливом. Его малая родина - городок Аверса в 15 км от Неаполя. Сейчас их соединяет метро, а тогда путь между ними занимал несколько часов. Родители, простые труженики - каменщик и прачка - рано оставляют сына сиротой, и он воспитывается сначала монахами в местном монастыре, а затем в старейшей неаполитанской консерватории «Санта-Мария ди Лорето», где занимается у известных педагогов Саккини и Пиччини. Последний прославится позже как соперник Глюка при проведении им оперной реформы в Париже.

Получив отличное музыкальное образование, юноша сочиняет оперы, преимущественно в комическом жанре буффа, и другие произведения – кантаты, оратории, мессы, симфонии, которые вскоре завоевывают не только все крупные города Италии – Рим, Милан, Флоренцию, но и выходят далеко за пределы страны. Так, в 1787 году их автор получает приглашение из Петербурга стать придворным капельмейстером, где до него эту должность занимали Арайя, Галуппи, Траэтта и другие иностранцы. В российской столице Чимароза пишет и ставит в Эрмитажном театре оперы-сериа «Дева солнца» и «Клеопатра», создает многочисленные вокальные, инструментальные и хоровые сочинения, дает уроки музыки жене наследника престола Павла Петровича и их детям Александру и Константину – будущему императору и его брату. Кстати, сам инфант становится крестным отцом сына композитора, названного в честь него Паоло. Однако суровый климат северной Пальмиры вынуждает маэстро покинуть Россию. Он становится сперва придворным музыкантом в Вене, заменив ушедшего с этого поста Сальери, и создает здесь одну из своих лучших опер «Тайный брак» – своего рода связующее звено между «Свадьбой Фигаро» Моцарта и «Севильским цирюльником» Россини, идущую до сих пор на многих сценах мира. А потом возвращается на родину, где разыгрывается последний акт его жизненной драмы.

В 1798 году композитор, сам выходец из народных низов, поддерживает свержение неаполитанского короля Фердинанда, вдохновленное Великой французской революцией, и сочиняет для восставших «Патриотический гимн». Но после реставрации монархии, наступившей очень скоро, попадает под арест по обвинению в бонапартизме, как и герой романа Дюма «Граф Монте-Кристо». И лишь вмешательство влиятельных особ, в том числе небезызвестной леди Гамильтон, жены британского посла в Неаполе и возлюбленной «морского волка» адмирала Нельсона, спасает его от виселицы. Вынужденный эмигрировать, Чимароза бежит в Россию под защиту своего друга и свата Павла I, занявшего к тому времени русский трон, но по дороге умирает в Венеции из-за подорванного в тюрьме здоровья, и, возможно, отравления. Его прах перевезли и похоронили в Римском Пантеоне, где установлен бюст музыканта работы скульптора Кановы. Там же покоятся художник Рафаэль и собратья композитора по искусству Корелли, Саккини, Паизиелло.

Текст - Анатолий Лысенков.