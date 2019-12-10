Академик хорового искусства

Создатель и руководитель знаменитого Детского хора радио и телевидения, на песнях которого - «Вместе весело шагать», «Антошка», «Голубой вагон», «Беловежская пуща», «Лесной олень», «Крылатые качели» и многих других - выросло несколько поколений отечественных слушателей; основатель единственной в нашей стране Академии хорового искусства, носящей его имя. Всё это ‑ Виктор Сергеевич Попов, легендарный российский хормейстер, дирижер, педагог, общественный деятель, народный артист СССР. 10 декабря исполняется 85 лет со дня его рождения.

Он родился в небольшом городе Бежецке Тверской области, насчитывающем всего 20 тысяч жителей, который, однако, на 10 лет старше Москвы. Из него вышло немало известных людей: друг и издатель Пушкина Плетнев, автор романа «Угрюм-река» Шишков, солист Большого театра Иванов, создатель первого русского народного оркестра Андреев и даже царский министр Аракчеев.

Отец Вити не дожил до 20 лет и умер совсем молодым сразу после рождения сына. Мать пережила мужа всего на 13 лет, но успела понять музыкальные способности ребенка и отвезти его в только что открытое Александром Свешниковым Московское хоровое училище, куда вместе с ним поступили выдающиеся впоследствии музыканты ‑ Минин, Юрлов, Щедрин. О первых шагах этого уникального лицея-интерната, рассчитанного только на ребят, говорится в романе писателя Рекемчука «Мальчики».

Окончив «хоровушку», как ласково называют свою альма-матер ее выпускники, он учится в Московской консерватории на дирижерском факультете, специализируясь именно на детском хоровом пении. С этой целью, еще будучи студентом, Попов начинает работать в хоре института художественного воспитания детей при Академии педагогических наук, а затем — в Ансамбле песни и пляски Московского городского Дворца пионеров по просьбе его руководителя Локтева. Всё это приводит молодого маэстро к идее создания собственного коллектива, учитывающего специфику и особенности детского вокального исполнения. И такой момент наступает.

В 1970 году при Гостелерадио СССР появляется Большой детский хор, руководить которым поручают Попову. Одновременно он возглавляет и Хор мальчиков своего родного училища. С ними он готовит множество музыкальных программ, выступает на различных концертах, в том числе и государственных, гастролирует по стране и за рубежом, участвует и побеждает в международных конкурсах и фестивалях, записывается на радио и пластинки. Репертуар их необычайно широк – от песенных миниатюр и обработок народных мелодий до вокально-симфонических кантат и ораторий, от произведений композиторов-классиков Баха, Моцарта, Шуберта, Чайковского, Верди до сочинений современных авторов Рубина, Корганова, Денисова, Пендерецкого. Всю жизнь Виктор Сергеевич активно занимается педагогикой – создает музыкальный факультет при Московской городском пединституте, преподает в институте имени Гнесиных, где является деканом сразу трех факультетов: дирижёрско-хорового, теоретико-композиторского и народных инструментов, ведет класс хорового дирижирования в Московской консерватории.

Важнейший этап всей его многогранной творческой деятельности ‑ рождение Академии хорового искусства в 1991 году. Она объединила в себе все три звена музыкального обучения – начальное, среднее специальное и высшее, то есть школу, училище имени Свешникова, в котором он сам когда-то учился, и вуз. Это учебное заведение, созданное по образцу Синодального училища, существовавшего в России до революции, позволяет вести непрерывный образовательный процесс от самых азов до вершин мастерства и готовить не только хормейстеров, но и солистов-певцов. Не случайно, среди самых прославленных выпускников АХИ звезды мировой величины - Дмитрий Корчак, Василий Ладюк и многие другие.

Виктор Попов скончался в 2008 году от тяжелой болезни. С его уходом российское музыкальное искусство лишилось одного из своих ярчайших представителей. Он похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище, где покоятся великие поэты, артисты, ученые, спортсмены и другие крупнейшие деятели отечественной культуры, в том числе и его собратья по хоровому цеху ‑ Чесноков, Локтев, Рыбнов, Ермакова.

Юбилей Виктора Попова отметим в «Концертном зале» 10 декабря в 22:00.

Текст – Анатолий Лысенков