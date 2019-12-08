Польский композитор, ставший советским

Он бежал из Польши в СССР, спасаясь от войны и антисемитизма, но они и здесь преследовали его. Ему, единственному из своей семьи, чудом удалось вырваться с оккупированной немцами родины, остальные его близкие там и погибли. Друг Шостаковича и зять Михоэлса, он просидел 3 месяца в Бутырской тюрьме по так называемому «делу врачей», но все-таки остался жив. 8 декабря исполняется 100 лет со дня рождения польско-советского композитора Моисея Самуиловича Вайнберга.

Родители, выходцы из Кишинева, назвали сына Мойше, хотя в Советском Союзе он был Моисеем, а в других источниках фигурирует под польским именем Мечислав. Его отец и мать работали в варшавском еврейском театре «Скала» (не путать с миланским «Ла Скала») и с детства приобщали сына к музыке. К 10 годам он уже выступает как пианист, затем поступает в Варшавскую консерваторию к ученику Бузони Турчиньскому, у которого учились также Теодор Гутман и Галина Черны-Стефаньска. Захват польской столицы немцами в 1939 году вынуждает его бежать – сначала в Минск, где он занимается композицией с профессором Золотаревым, представителем школы Лядова и Римского-Корсакова, а потом эвакуируется в Ташкент. Одно из своих ранних сочинений – 1-ю симфонию – юноша посылает оттуда Шостаковичу, сразу же оценившего его талант и пригласившего молодого автора в Москву. Там Вайнберг женится на дочери знаменитого актера Михоэлса, после смерти которого, организованной спецслужбами КГБ, попадает в тюрьму в разгар борьбы с космополитизмом как член семьи врага народа - руководителя Еврейского антифашистского комитета, и становится единственным советским композитором-арестантом. Избежать расстрела ему удается лишь благодаря Шостаковичу, написавшему письмо самому Берии, и внезапной смерти его шефа Сталина.

Все эти события и переживания накладывают заметный отпечаток на творчество композитора, которое отличается особой сложностью языка, острым психологизмом, драматической глубиной и нелегко для восприятия. Вайнберг во многом продолжает традиции своего кумира Шостаковича, работая с ним в одинаковых жанрах и долго оставаясь как бы в тени последнего. Ему посвящена его 12-я симфония, а в ответ получен аналогичный подарок - 10-й струнный квартет. Всего Вайнберг написал 26 симфоний, 7 опер, 17 струнных квартетов, 19 сонат для разных инструментов, музыку для театра и кино. Многие его произведения навеяны темой войны, самое известное из которых - опера «Пассажирка», идущая на сцене Большого и ряда других театров. Часто он обращается к фольклору, который слышал и впитывал на протяжении своей жизни - к польскому, молдавскому, еврейскому. Особое место в его наследии занимает музыка к кино, которая была для него своеобразной отдушиной и позволяла порой выйти за привычные стилистические рамки. Им озвучено около 70 художественных и мультипликационных фильмов, ставших классикой отечественного киноискусства ‑ «Летят журавли», «Последний дюйм», «Афоня», «Укротительница тигров», «Гиперболоид инженера Гарина», «Тегеран-43», «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация» и многие другие. Вайнберговское наследие огромно и насчитывает порядка 150 опусов. К сожалению, оно еще недостаточно востребовано, и нынешний юбилей дает реальную возможность ближе прикоснуться к нему. Не случайно этот год проходит под знаком имени композитора не только у нас в стране, но и за рубежом.

Он скончался на 77 году жизни после тяжелой болезни. Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке по православному обряду, поскольку за месяц до смерти композитор принял крещение.

Юбилей Вайнберга отметим в «Концертном зале» 7, 8 и 9 декабря.

Текст – Анатолий Лысенков.