Скончался Марис Янсонс

Выдающийся дирижер Марис Янсонс скончался в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни. Об этом радиостанции «Орфей» сообщили в Санкт-Петербургской филармонии.

Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге. В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, где с отличием окончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Затем совершенствовался у Ганса Сваровски в Вене и Герберта фон Караяна в Зальцбурге. В 1971 году победил на знаменитом Международном конкурсе дирижеров Герберта фон Караяна в Берлине и через два года стал ассистентом Евгения Мравинского.

Маэстро сотрудничал с лучшими симфоническими коллективами мира: он был приглашенным дирижером Берлинского, Венского и Лондонского филармонических оркестров, а также ведущих оркестров Соединенных Штатов Америки, а с 2003 возглавлял Симфонический оркестр Баварского радио. Первое выступление маэстро с Королевским оркестром Консертгебау состоялось в 1988 году. С тех пор Марис Янсонс ежегодно участвовал в концертах коллектива, а в 2004 стал его главным дирижером. Он стал шестым дирижером за 125-летнюю историю оркестра, занимающий этот пост.

Народный артист России Марис Янсонс был удостоен множества наград. Он – почетный член Королевской академии музыки в Лондоне и «Общества друзей музыки» в Вене, обладатель Австрийского почетного креста «За науку и искусство» и высшей награды Латвии – ордена «Трех звезд». В октябре 2011 года музыкант был назван журналом Opernwelt «дирижером года» за исполнение «Евгения Онегина» с оркестром Баварского радио в Нидерландской опере, удостоен баварского Ордена Максимилиана «За достижения в науке и искусстве», а также Prix d’Amis общества друзей Нидерландской оперы. В 2013 году был награжден престижнейшей премией Эрнста фон Сименса.

На радиостанции "Орфей" маэстро был в гостях у Владимира Молчанова в программе "Рандеву с дилетантом".