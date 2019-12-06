«Наш современник» старинных музыкантов

Отец-основатель современного аутентичного музицирования, он, в самом деле, считал себя практически другом и ровесником многих композиторов прошлого. Недаром одна из самых известных его работ называется «Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди». 6 декабря, 90 лет назад, родился выдающийся австрийский дирижёр, виолончелист, исследователь и музыкальный писатель граф Иоганн Николаус де ла Фонтэн и д´Арнонкур-Унферцагт. Последнее слово в этом длинном аристократическом имени означает «Неустрашимый», что говорит о героизме и целеустремленности представителей этого древнего дворянского рода, известного с 14 века и сыгравшего большую роль в истории Европы. Заложенная в них живая связь времен и поколений вошла, видимо, чуть ли не на генном уровне в сознание музыканта, позволив ему почти напрямую чувствовать и ощущать реальное звучание музыки прошлого.

Он родился в Берлине, где работал его отец, инженер-строитель, но затем многодетная семья вернулась в родной Грац, в свой фамильный замок, принадлежавший его матери, обедневшей дальней родственнице династии Габсбургов. Здесь ее сын, обучаясь игре на виолончели, становится свидетелем прихода к власти нацистов и начала Второй мировой войны. Возможно, ее ужасы и катаклизмы тоже сыграли свою роль в обращении юноши к искусству далеких, более спокойных эпох. Во всяком случае, уже поступив в Венскую консерваторию, он создает свой первый студенческий аутентичный коллектив и осваивает старинные инструменты ‑ барочную виолончель и виолу да гамба. Талантливого струнника замечает сам маэстро Караян и приглашает в возглавляемый им Венский симфонический оркестр – одного из 40 кандидатов на это место. Но прежняя мечта не дает ему покоя, и на следующий год вместе с женой, скрипачкой, они создают новый ансамбль ‑ «Concentus Musicus» (Музыкальное согласие), полностью ориентированный на музыку барокко. С этого момента начинается двойная жизнь Арнонкура, работающего параллельно в двух стилях – классическом и аутентичном, что не могло продолжаться бесконечно. Наконец, в 1969 году, он покидает Венский оркестр и целиком посвящает себя своему собственному детищу, в исполнении которого «скучная» старинная музыка звучит уже совершенно иначе и раскрывает свои истинные, скрытые ранее, достоинства.

Этапными на этом пути становятся постановка оперы Монтеверди «Улисс» в Милане, запись всех кантат Баха с голландским клавесинистом Леонхардтом, цикл симфоний Бетховена и другие работы. Дирижер успешно сотрудничает и с другими европейскими оркестрами - Консертгебау, Берлинским и Венским филармоническим, выступив с ним дважды на престижном Новогоднем концерте в знаменитом зале «Музикферайн». Его удостаивают премии Грэмми и вносят в список 20 лучших дирижеров всех времен под №5, стоящим там сразу вслед за Караяном, который видит в нем своего соперника. Арнонкур снимается даже в фильме о любимом композиторе Бахе в роли принца Анхальт-Кётенского, где самого Иоганна Себастьяна сыграл его друг и соратник по аутентизму Густав Леонхардт. При этом австриец не ограничивается только музыкальной стариной, а иногда берется за композиции Гершвина и оперетты Штрауса, в которых также находит возможность проявить исторически мотивированный подход, чего ему не могли простить его правоверные адепты.

Арнонкур прожил 86 лет и умер после тяжелой болезни в кругу своей семьи 5 марта.

Текст – Анатолий Лысенков.