Многогранный Марк Минков

Большинство меломанов знает его как автора пронзительных песен из репертуара Аллы Пугачевой. Но его академические произведения заслужили не меньшее признание. 25 ноября исполняется 75 лет со дня рождения Марка Минкова.

Композитор родился в Москве и уже в раннем возрасте постоянно что-то напевал. А когда в 5 лет ему покупают пианино, начинает сочинять, не зная нот, и даже записывает музыку значками собственного изобретения. Правда, попытка учиться игре на фортепиано в музыкальной школе ни к чему не приводит – Марк хочет сочинять музыку, а не играть гаммы. Позанимавшись некоторое время с учителями на дому, он поступает в третий класс Центральной музыкальной школы при консерватории. А затем и в Московскую консерваторию, в класс Арама Ильича Хачатуряна.

В первые два года обучения Марк Минков создает вокальные циклы на стихи Бёрнса и Блока. Блоковский цикл «Балаганчик» даже включают в обязательную программу на конкурсах имени Глинки, а романс «Вербочки» из этого цикла исполняет на концертах Иван Козловский. Другой вокальный цикл – «Плач гитары» на стихи Федерико Гарсиа Лорки – несколько раз появлялся в обязательной программе вокального Конкурса имени Чайковского. Исполнительница этого произведения – выдающаяся певица Зара Долуханова не раз говорила о том, что не знает ничего выше и прекраснее испанского цикла Марка Минкова.

По просьбе Наталии Сац композитор всего за два месяца пишет новогоднюю оперу «Волшебная музыка, или Давайте делать оперу!», которая затем получает Гран-при на фестивале музыкальных театров в Гамбурге. В конце 1980-х годов Марк Минков пишет еще одну оперу для театра Наталии Сац – «Не буду просить прощения». Затем создает балет «Разбойники», оперу «Белая гвардия», ораторию «Колокол», мюзиклы, музыку более чем к ста спектаклям и кино. Одна из них ‑ «Наша служба и опасна, и трудна» из фильма «Следствие ведут знатоки» – стала «неофициальным гимном» милиции. А еще легендарные песни ‑ «Старый рояль» и «Спасибо, музыка» (из художественного фильма «Мы из джаза»), «Мой милый, если б не было войны» (фильм «Приказ – огонь не открывать»), «Бери шинель, пошли домой» на слова Окуджавы – и это лишь вершина его песенного айсберга.

Марк Минков говорил: «Я всегда очень много читал, в том числе много стихов. Когда имеешь дело с хорошей поэзией, в твоей душе начинает что-то звучать».

На радио «Орфей» Марк Минков был гостем программы «И довелось и посчастливилось»

http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/programsarchive/yakovenko-music/11403-izvestnyj-i-neizvestnyj-mark-minkov

Текст – Татьяна Тимофеева