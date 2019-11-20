Наталия Шпиллер – «Золотая эпоха Большого театра»

Лауреат трёх Сталинских премий, одна из представительниц «Золотой эпохи» Большого театра, выдающаяся певица середины прошлого столетия – Наталия Дмитриевна Шпиллер. 20 ноября исполняется 110 лет со дня её рождения.

Родилась будущая звезда в Киеве в интеллигентной семье. Её отец был архитектором, брат работал духовником в Рыльском монастыре, мать была знаменитой оперной певицей, о которой Гольденвейзер сказал: «... один из лучших голосов, какие я когда-либо слышал». В доме бывали композиторы Ипполитов-Иванов и Глазунов, многие музыканты. Поэтому атмосфера искусства маленькой девочке была знакома с детства. И неудивительно, что Наталия Шпиллер повторила судьбу матери. С ранних лет девочка занимается пением под руководством мамы, затем обучается в Киевской консерватории. А по окончании вуза её принимают в Куйбышевский театр оперы и балета. Дебютной партией Наталии стала Ксения в «Борисе Годунове». Публика сразу приняла и полюбила Шпиллер за искренность и музыкальность, за чистый, красивого тембра голос.

В 1934 году Наталья Дмитриевна отправляется в Москву. Здесь она успешно проходит три этапа отборочного конкурса и её зачисляют в труппу Большого театра.

Творческая жизнь певицы на главной оперной сцене страны начинается с партии Микаэллы в опере «Кармен». Шпиллер безупречно владеет своим уникальным сопрано, а образы, создаваемые ею на сцене, ‑ совершенны, обладают большой эмоциональной глубиной. Матильда в «Вильгельме Телле», Тамара в «Демоне», Прилепа в «Пиковой даме», Лия в «Блудном сыне», Дездемона в «Отелло» ‑ в общей сложности более двух десятков ролей входят в репертуар певицы. Сама Наталия Дмитриевна отдает предпочтение женским образам в операх Римского-Корсакова: «Чудесная, бесконечно русская музыка этого композитора была для меня неисчерпаемым источником вдохновения». В течение 25 лет она поет партии Волховы, Царевны-Лебедь, Марфы, Ольги, Оксаны. И в каждой роли находит особые краски и оттенки душевного мира своих героинь.

Яркую страницу в творческой биографии Шпиллер составляет концертное исполнительство. В её камерном репертуаре присутствуют как произведения старинных мастеров, так и отечественных композиторов.

Свою творческую работу певица удачно соединяет с педагогикой. С 1950 года Наталья Дмитриевна преподает в Институте имени Гнесиных, где возглавляет кафедру оперной подготовки, а с 1975 года ‑ кафедру сольного пения. Певица и педагог, она написала много статей о воспитании молодежи, о проблемах музыкального исполнительства.

За большие заслуги Наталия Шпиллер трижды награждалась Сталинскими премиями, а также Орденом Ленина и Орденом Дружбы Народов.

Текст – Татьяна Тимофеева