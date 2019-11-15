Последний пианист-романтик ХХ века

Последний пианист-романтик ХХ века - так называли кубинца Хорхе Болета за его приверженность романтическому фортепианному репертуару, продолжившего тем самым исполнительские традиции великих романтиков. 15 ноября исполняется 105 лет со дня рождения этого, по выражению Гилельса, «крупнейшего пианиста Западного полушария».

Он родился на Кубе, но сделал карьеру в соседней Америке, как и многие его соотечественники – шахматист Капабланка, поп-певица Глория Эстефан, актер Энди Гарсиа и даже родной брат дирижер Альберто. Выходец из многодетной гаванской семьи с ранних лет мечтает стать музыкантом, слушая игру своей старшей сестры Марии, которая и дает ему первые фортепианные уроки. Через несколько лет он уже сам неплохо владеет роялем и начинает выступать публично. В 12 лет талантливый мальчик добивается стипендии на поездку в США и поступает в только что открывшийся Кёртисовский институт музыки в Филадельфии, где среди его учителей Годовский, Гофман, Розенталь – ученик Листа, и другие знаменитости. Именно здесь формируются творческие пристрастия Болета и его интерес к романтической музыке ХIХ века. Большое влияние на него оказывают и живые выступления корифеев фортепианного искусства, прежде всего Рахманинова, перебравшийся к тому времени в Америку.

Окончив учебу, Болет дебютирует с сольным концертом в знаменитом Карнеги-холле, гастролирует по Америке и Европе, побеждает на Наумбурговском конкурсе молодых исполнителей. А затем он преподает, в том числе и в своей альма-матер, где даже возглавляет фортепианный факультет. Но успешную карьеру прерывает мировая война. Молодой музыкант, принявший к тому времени гражданство США и ставший Джорджем Боле, призван в армию и служит в оккупированной Штатами Японии. Здесь он тоже не забывает о музыке и ставит в Токио для своих сослуживцев популярную английскую оперетту «Микадо» на японский сюжет, а после демобилизации возвращается домой. Теперь перед ним открывается новая перспектива – звукозапись. Пианист начинает активно записываться на пластинки, в частности, первым выпускает на диске Второй фортепианный концерт Прокофьева с оркестром Цинциннати, дает мастер-классы, участвует в жюри первого Международного конкурса Вана Клиберна в Форт-Уорте – в общем, ведет обычную творческую жизнь, оставаясь всё же малоизвестным за пределами Нового Света.

Но все резко меняется в 1974 году. После очередного клавирабенда всё в том же Карнеги-холле, 60-летний маэстро наконец-то просыпается всемирно знаменитым. Критики и публика «вдруг» обнаруживают в его игре новые, совершенно неожиданные краски в прочтении, казалось бы, хрестоматийных, всем знакомых сочинений «классических» романтиков ХIХ века. И в самом деле – его Лист, вроде бы абсолютно бравурный и виртуозный, звучит порой необычайно нежно и тонко, а Шопен, наоборот, обретает неслыханную мощность и активность. Болету предлагает эксклюзивный контракт фирма «Декка» – записать все листовские пьесы на 9 альбомах. Американская телекомпания A&E снимает его фортепианный урок, где он учит юных неофитов правильно трактовать Третий концерт своего кумира Рахманинова. При этом сам американо-кубинский музыкант дает по 150 концертов в год, чего раньше у него никогда не было. К тому же всех поражает его чрезвычайная легкость в прочтении сложнейших фортепианных транскрипций, не только Листа, но и его учителя Годовского ‑ этюдов Шопена и Парафраза на темы оперетты Штрауса «Летучая мышь», за что Болет получил от одного критика прозвище «расслабленный клавишный лев».

Текст – Анатолий Лысенков.