История рода Хворостовских

«Сибирская сага. История семьи» — так называется автобиографическая книга, которую написала Людмила Хворостовская, мать всемирно известного баритона. Презентация издания прошла 11 ноября в пресс-центре ТАСС, куда приехали родители певца. Книгу Людмила Петровна писала для внуков. Жизнь Дмитрия занимает четверть книги, она заканчивается на поступлении Хворостовского в Красноярский институт искусств.

Центральная тема — история рода. Повествование начинается с рассказа о жизни в Царской России обрусевших предков-немцев по фамилии Вебер, затем переходит к другим старшим родственникам певца. Однако на один вопрос о творчестве Хворостовского документальный роман отвечает: он рассказывает, почему Дмитрий выбрал именно путь оперного исполнителя. Предисловие к изданию написала поэтесса и близкий друг Хворостовских Лилия Виноградова.

Лилия ВИНОГРАДОВА: «Людмила Петровна хотела рассказать о предыстории, откуда появился Дмитрий Хворостовский. Книга абсолютно музыкальна, у каждой главы есть своя мелодика. Документальный роман написан человеком, который шёл рука об руку с музыкой и продолжает жить с ней. У издания хороший русский язык, читается на одном дыхании».

Во время пресс-конференции из зала раздался вопрос, не планируют ли Хворостовские продолжить книгу биографией сына. Александр Степанович ответил, что в этом нет необходимости, множество альбомов за богатую творческую карьеру — это и есть самая достойная биография. Документальный роман «Сибирская сага. История семьи» уже в продаже.

Никита Курочко