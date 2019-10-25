«Признание в любви» в Московском метро

Первая в мире Оратория-месса, написанная по заказу сотрудников Варшавского метрополитена, прозвучит сегодня вечером в московской подземке, на станции «Деловой Центр». Рассказывает идейный вдохновитель проекта «Опера в метро» Борис Тараканов: «Во втором отделении —кантата „Признание в любви“, где фраза „Я тебя люблю“ пропета на 25 языках мира и в орнаментике той страны, которой принадлежит язык».

Автор Оратории-мессы и кантаты — польский композитор Анджей Марко. В исполнении примут участие международный состав солистов, Сводный хор Объединенного хорового движения CHORUS INSIDE и Московский камерный оркестр Центра Павла Слободкина под управлением Михаила Котельникова. Проекту «Опера в метро» посвящён выпуск программы «Тавор в мажоре». Слушайте 25 октября в 15:00.