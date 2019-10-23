В Москве вручили премию «Чистый звук»

Торжественная церемония прошла вечером 23 октября в театре «Новая опера». Награды за лучшие аудиозаписи российской академической музыки присуждали в восьми номинациях. Радио «Орфей» стало лауреатом третьей степени в категории «Симфоническая музыка». Премию наша радиостанция получила за диск «Неизвестный Мосолов», выпущенный совместно с компанией «ЮНИПРО» в рамках мультимедийного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». Председатель жюри «Чистого звука», композитор Александр Чайковский считает этот проект очень важным: «Потому что наследие гигантское. Мы, может быть, даже сами не очень осознаём, насколько оно большое и интересное».

Вручая премию продюсеру проекта Оксане Серёженко, Александр Чайковский отметил, что ни одно из представленных на диске сочинений Мосолова, ему раньше слышать не доводилось.