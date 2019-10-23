Умолк голос «Орфея»

Знаменитый диктор, ведущий музыкальных программ радиостанции «Орфей» Юрий Гусев скончался на 55-ом году жизни.

На радио «Орфей» он пришел в 1996 году. Окончив Московский медицинский институт имени Сеченова, Юрий всё же выбрал себе иную профессию. «Иногда мне кажется, что все мои годы на радио "Орфей" - это компенсация за тот день - за невостребованную легендарную акустику, не разложенные на пюпитрах партитуры, убранные инструменты, не рожденные гармонии...» - говорил Юрий Гусев.

Он был голосом «Орфея». Его глубокий, завораживающий бас стал визитной карточкой нашей радиостанции. Его любили слушатели, уважали коллеги.

Мы всегда будем помнить Юрия Гусева – талантливого, благородного человека, который стремился передать людям свою любовь к Музыке.