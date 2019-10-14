Новый альбом Даниила Трифонова

Российский пианист Даниил Трифонов презентовал новый альбом — «Destination Rachmaninov: Arrival». Это второй альбом серии, посвящённой творчеству Сергея Рахманинова. На пластинке представлены два фортепианных концерта: Первый и Третий — один из самых сложных в репертуаре великого композитора. По словам самого Даниила, обе части «Destination Rachmaninov» объединяют ранние годы маэстро в царской России и период после революции. В записи принял участие Филадельфийский симфонический оркестр под руководством Янника Незе-Сегена. Помимо оркестровых этюдов, в альбом вошли сольная интерпретация композиции «The Silver Sleigh Bells» и переложенная версия «Vocalise».

Янник Незе-Сеген и Филадельфийский оркестр сопровождали Даниила Трифонова на протяжении всего его путешествия по творчеству Рахманинова. «С самого начала нашей совместной работы над "Рапсодией на тему Паганини", — вспоминает пианист, — я понял, насколько эти музыканты уважают музыку Рахманинова и как хорошо понимают её природу. Мне показалось отличной идеей записать все его концерты с Янником и Филадельфийским оркестром для Deutsche Grammophon».

Официальный релиз «Destination Rachmaninov: Arrival» состоялся 11 октября. Даниил Трифонов планирует выступить с репертуаром Рахманинова в лондонском Royal Festival Hall 22 марта, гамбургском Elbphilharmonie 25 марта, Берлинской филармонии 26 марта и венском Концертхаусе 28 марта. Совсем скоро пианист вернется к роли солиста фортепианного концерта Моцарта № 25 при поддержке Нью-Йоркского филармонического оркестра под руководством Яапа Ван Зведена. Тур начнется в центре Barbican в Лондоне 30 апреля и продлится две недели концертами в Кельне, Люксембурге, Лионе, Стокгольме, Берлине и Дрездене.

Послушать альбом можно здесь.