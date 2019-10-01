Лететь самой и окрылять других

«Я музыку больше чем люблю. Я в ней живу, она меня питает, всячески. И вот этому мне хочется научить ученика», – так говорила выдающаяся пианистка и замечательный педагог Вера Васильевна Горностаева. 1 октября исполняется 90 лет со дня её рождения.

Вера Горностаева появилась на свет в Москве. Её мама, пианист-педагог, стала первой учительницей девочки. Родители Веры близко общались с семьёй Ростроповичей, и дети часто играли вместе – их дружба продлилась всю жизнь.

Талант Горностаевой отмечали ещё в музыкальной школе, и после окончания учёбы она поступает в Московскую консерваторию в класс Генриха Нейгауза. Педагог становится наставником для молодой пианистки, именно он развивает ее индивидуальность, помогает раскрыть собственный талант и видеть его в других. Девушка обнаруживает в себе страсть к преподаванию. Во время учёбы в аспирантуре она устраивается на работу в музыкальную школу, а затем несколько лет преподаёт в Институте имени Гнесиных. Там она демонстрирует себя как чуткий педагог: первое время Горностаевой доверяют лишь самых слабых студентов, и она мастерски выводит их на высокий уровень. Вере Васильевне удаётся установить доверительные отношения с каждым учеником, она вкладывает в их обучение массу энергии. При этом Горностаева, как и её учитель Нейгауз, не стремится заставить своих студентов играть так же, как она. Наоборот, она пытается подчеркнуть особенности каждого исполнителя.

Спустя пять лет работы в Институте имени Гнесиных Веру Горностаеву приглашают преподавать в Московскую консерваторию. Решение уйти из уже полюбившегося института даётся педагогу нелегко, но она всё-таки возвращается в alma mater.

В отличие от многих других музыкантов, Вера Васильевна с лёгкостью успевает и давать концерты по всей стране, и работать с учениками. Активно выступать она начинает во второй половине 50-х годов и покоряет слушателей. Критики восхищаются глубиной и утончённостью её интерпретаций, а публика скупает все билеты на выступления пианистки. Особенно популярными становятся монографические концерты, например, посвящённые творчеству Иоганнеса Брамса и Фредерика Шопена. Помимо выступлений, известность Вере Горностаевой приносят эссе и статьи в газетах и журналах. Она пишет о музыкантах-современниках, делится размышлениями перед концертами, рассуждает о судьбе консерватории. Знаменитой на всю страну пианистка становится благодаря выступлениям на радио и участию в музыкальных передачах «Открытый рояль» и «Представляем молодых». О ней пишут: «Идейное и эмоциональное содержание музыки, весь образный мир благодаря исполнительскому таланту Веры Горностаевой и её познаниям в истории художественного творчества, в поэзии, в живописи, становятся доступными необычайно широкому кругу слушателей-зрителей; и стар, и млад, и новички, и искушённые знатоки музыки открывают для себя в этом цикле множество впечатлений, обогащающих душу».

Талант Горностаевой ценили и за рубежом – она устраивала лекции и мастер-классы в Европе, особое внимание привлекли её выступления в Японии.

Великий педагог, Вера Васильевна преподавала в консерватории до самой смерти. В её классах учились Александр Слободяник, Иво Погорелич, Андрей Гугнин, Вадим Холоденко, Лукас Генюшас и множество других прекрасных музыкантов. Она находила особый подход к каждому ученику, отталкиваясь от природных способностей юных музыкантов. Пианистка подчёркивала, что ученикам стоит давать шанс раскрыться и не навязывать им готовых решений.

В 2014 году Вера Васильевна приняла участие в программе «Рандеву с дилетантом» на радио «Орфей». Программы (часть 1, часть 2), а также запись последнего интервью доступны по ссылкам.

Юбилей пианистки отметим в «Вечернем Орфее» 1 октября в 21.00 (мск)

Текст: Анна Чичагова