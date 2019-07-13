Баритон, ставший тенором

Ему рукоплескали Ла Скала, Ковент-Гарден и Метрополитен. 13 июля исполняется 95 лет со дня рождения итальянского оперного певца Карло Бергонци.

Обучаться вокалу он начал в 14 лет в Пармской консерватории. Сперва пел в баритональном диапазоне. Во время Второй мировой войны попал в концлагерь. Когда война закончилась, Бергонци вернулся в Парму, где продолжил обучение у знаменитого педагога Этторе Кампогальяни.

Основу репертуара певца составляли итальянские оперы. Он был блестящим интерпретатором шедевров Верди, Пуччини, а также современных композиторов. В 1964 году приезжал вместе с театром Ла Скала на гастроли в Москву. На фестивале в Висбадене пел вместе с Еленой Образцовой. Среди многочисленных записей Бергонци - партия Каварадосси в опере «Тоска» с Марией Каллас в главной роли.