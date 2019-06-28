Итоги конкурса Чайковского. Деревянные духовые

Объявлены лауреаты XVI Международного конкурса имени Чайковского по специальности «Деревянные духовые».

I премия и золотая медаль ‑ Матвей Демин (Россия, флейта)

II премия и серебряная медаль ‑ Бланко Льюис Джойди Скарлет (Венесуэла, флейта)

III премия и бронзовая медаль ‑ Алессандро Беверари (Италия, кларнет)

IV премия ‑ Лола Дескур (Франция, фагот)

V премия ‑ Никита Ваганов (Россия, кларнет)

VI премия ‑ Валлентин Юри Флориан Александер (Германия, гобой)

VII премия ‑ Ливия Дулеба (Венгрия, флейта)

VIII премия – Софья Виланд (Россия, флейта)

Гала-концерты победителей XVI Международного конкурса Чайковского состоятся 28 июня в московском зале «Зарядье» и 29 июня в Санкт-Петербурге, в Мариинском-2.