Итоги конкурса Чайковского. Медные духовые

Объявлены лауреаты XVI Международного конкурса имени Чайковского по специальности «Медные духовые».

I премия и золотая медаль ‑ Алексей Лобиков (Россия, тромбон) и Юн Женг (Китай, валторна)

II премия и серебряная медаль ‑ Федор Шагов (Россия, туба)

III премия и бронзовая медаль ‑ Дерво Феликс Камиль Жан (Франция, валторна)

IV премия ‑ Сантос Коста Энрике (Португалия, туба)

V премия ‑ Норрис Ансель Оуэн (США, труба)

VI премия – Питер Стейнер (Италия, тромбон)

VII ‑ Ю Хаери (Республика Корея, валторна)

VIII премия - Жасулан Абдыкалыков (Казахстан, труба)

Гала-концерты победителей XVI Международного конкурса Чайковского состоятся 28 июня в московском зале «Зарядье» и 29 июня в Санкт-Петербурге, в Мариинском-2.