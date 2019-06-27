Итоги конкурса Чайковского. Сольное пение

Объявлены лауреаты XVI Международного конкурса имени Чайковского по специальности «Сольное пение».

Женщины:

I премия и золотая медаль ‑ Мария Баракова (Россия)

II премия и серебряная медаль ‑ Айгуль Хисматуллина (Россия)

III премия и бронзовая медаль ‑ Мария Мотолыгина (Россия)

IV премия ‑ Ангелина Ахмедова (Узбекистан) и Оксана Майорова (Россия)

Мужчины:

I премия и золотая медаль ‑ Александрос Ставракакис (Греция)

II премия и серебряная медаль ‑ Гихун Ким (Республика Корея)

III премия и бронзовая медаль ‑ Мигран Агаджанян (Россия)

IV премия ‑ Анхбаяр Энхболд (Монголия)

Специальный приз «Памяти Дмитрия Хворостовского» – Владислав Куприянов (Россия).

Гала-концерты победителей XVI Международного конкурса Чайковского состоятся 28 июня в московском зале «Зарядье» и 29 июня в Санкт-Петербурге, в Мариинском-2.