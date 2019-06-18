Первый тур Конкурса Чайковского

Волнительный момент настал для скрипачей - участников конкурса Чайковского - первый тур прослушиваний стартовал 18 мая в Малом зале Московской консерватории!

Среди членов жюри знаменитые метры - Энгстрём Мартин, Барати Кристоф, Сергей Крылов и другие. Открывает вереницу конкурсантов Ольга Волкова из России.

ОЛЬГА ВОЛКОВА: «Потрясающая публика и замечательная атмосфера в зале. Мне кажется, это всегда важно для любого исполнителя - правильная энергетика, идущая от зрителей во время выступления и эмоциональная поддержка. Первый номер - это всегда волнительно. Я только однажды открывала концерт, и мне тогда было восемь лет. Но на самом деле, небольшое напряжение есть только в начале, перед выходом на сцену. Когда начинаешь играть, забываешь обо всём».

Смело, ярко и увлечённо прозвучали в исполнении Ольги Волковой сочинения Баха, Паганини, Чайковского, Шостаковича.

Прослушивания скрипачей в Малом зале Московской консерватории продолжаются. Среди конкурсантов сегодняшнего дня музыканты из России, Японии, США и Бельгии.