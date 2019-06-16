Время Ч: Дмитрий Маслеев, Люка Дебарг, Клара Джуми Кан, Александр Рамм

В 2015 году у конкурса Чайковского был двойной юбилей ‑ он прошел в пятнадцатый раз и был посвящен 175-летию великого русского композитора, имя которого носит. Вновь площадками конкурса стали лучшие залы Москвы и Санкт-Петербурга. Не попавшие в концертные залы следили за баталиями по интернет-трансляциям.

На конкурсе был невероятно высокий уровень участников. Об этом говорили слушатели, педагоги, концертирующие музыканты и жюри. Так конкурс вернул себе статус одного из самых престижных соревнований в музыкальном мире.

Беспрецедентным был и призовой фонд: Гран-при увеличили до 100 тысяч долларов, причем эта сумма прибавлена к 30 тысячам долларов за первую премию. Это самая большая конкурсная награда в мире классической музыки.

Самый большой накал страстей был на конкурсе пианистов: отсевали сильных кандидатов, оставляя при этом сильнейших. В результате победу одержал россиянин Дмитрий Маслеев. Французский пианист Люка Дебарг стал сенсацией конкурса и главным любимцем публики. И хотя он получил всего лишь IV премию и приз Ассоциации музыкальных критиков Москвы, его выступление вошло в свод «легенд» конкурса, а количество ангажементов в России и мире посыпалось на него как из рога изобилия.

Конкурс виолончелистов также был необычайно сильным. «Золото» получил румынский музыкант Андрей Ионут Ионица, а «серебро» взял россиянин Александр Рамм.

Из скрипачей никто, по мнению жюри, не оказался достоин первой премии. Немецкая скрипачка Клара Джуми Кан получила IV премию, покорившая техническим совершенством и необычайной творческой зрелостью.

У вокалистов золотые медали получили россиянка Юлия Маточкина и монгольский баритон Ганбаатар Ариунбаатар (он же стал обладателем Гран-при).

Ежедневно в 17:30 (мск) слушайте на радио «Орфей» записи звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.

#TCH16 #ВремяЧ

16 июня, в 17:30 (мск)