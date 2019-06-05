Время Ч: Владимир Крайнев, Гидон Кремер, Евгений Нестеренко, Елена Образцова

Четвертый конкурс Чайковского — один из самых звездных за всю историю состязания. В жюри вокалистов под председательством Александра Васильевича Свешникова блистательная Мария Каллас, аншлаги в залах, особенно на третьем туре, и потрясающе талантливые участники. Играли пианисты Владимир Крайнев и Джон Лилл, скрипачи Гидон Кремер и Владимир Спиваков, виолончелист Давид Герингас, пели Елена Образцова, Тамара Синявская, Евгений Нестеренко. Еще нет пристрастия в оценках, конкуренция сильна, награды абсолютно заслуженны.



Ежедневно в 17:30(мск) слушайте на радио «Орфей» записи звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.