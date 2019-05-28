Праздничный гала-концерт к юбилею Юрия Розума

Академический Большой хор «Мастера хорового пения» поздравит знаменитого пианиста Юрия Розума 29 мая в концертном зале «Зарядье». Торжественный гала-концерт посвящен сразу трём значимым событиям: 65 лет со дня рождения маэстро, 45 лет его творческой деятельности и 15 лет существования Международного благотворительного фонда Юрия Розума. Обладатель феноменальной техники, музыкант с каждым годом только увеличивает темпоритм своей творческой деятельности. Розум выходит на сцену более 300 раз в год, даёт порядка 50 мастер-классов, в его репертуаре около 30 сольных программ из произведений выдающихся композиторов классиков и романтиков, 20 концертов для фортепиано с оркестром и множество камерных ансамблей.

В юбилейном концерте Академический Большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича и Симфонический оркестр Министерства обороны РФ под управлением Василия Валитова исполнят Фантазию для фортепиано, хора и оркестра до-минор Бетховена. Солист – Юрий Розум.