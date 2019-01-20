Барбара Фриттоли выступила в Зарядье

Когда слушаешь её безупречное сопрано, кажется, что исполнять сложнейшие арии также просто, как говорить. Знаменитая итальянская певица, выпускница Миланской консерватории Барбара Фриттоли выступила в Большом концертном зале «Зарядье» 19-го января. Солистка прославленной Метрополитен-оперы порадовала столичную публику не только знаковыми для её репертуара ариями Доницетти и, конечно же, Верди, но и показала новые интересные краски своего мощного сопрано в музыке Дебюсси, Пуленка и даже Сати.

Барбара обладает удивительной способностью искренне переживать на сцене каждую эмоцию и интонацию, сохраняя естественность и не впадая, как это свойственно многих оперным дивам, в излишний драматизм. Обладательница безупречного музыкального вкуса, во всём, что касается традиций исполнения, поддерживает идеи своего наставника, дирижёра Рикардо Мути. «Театр есть театр, а не кино, — рассказывает итальянская прима, — именно поэтому я люблю классические постановки: возможно, они вызывают меньше эмоций, зато концентрируют внимание на музыке».

На сцене Зарядья не было впечатляющих декораций или навязчивого видеоряда, как это сейчас модно, не гремел оркестр. Только рояль, концертмейстер и Барбара Фриттоли, которая мастерски показала, что для живого и захватывающего спектакля порой достаточно просто великой музыки.

Текст и фото: Марина Сёмина