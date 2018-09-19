«Онегин» по-челябински

Третий фестиваль «Видеть музыку» открылся 18 сентября спектаклем «Евгений Онегин» Челябинского театра оперы и балета. Президент Ассоциации музыкальных театров России Георгий Исаакян признается, что всё сложилось само собой, в том числе и порядок в программе смотра.

Георгий ИСААКЯН: «У нас нет никакого расчета, нет никакой драматургии фестиваля. Но так как каждый раз всё здорово складывается — очень интересный спектакль на открытии, очень интересный финал фестиваля, какие-то реперные точки в течение двух месяцев, — мы понимаем, что оно правильно придумано».

Постановку «Онегина» готовила международная команда: польские режиссёр Михал Знанецкий и художник по свету Зофья Довьят, а также итальянский сценограф Луиджи Сколио. Спектакль получился стильным и убедительным. Дирижёр Евгений Волынский считает, что главное при подходе к таким известным произведениям, как оперы Чайковского, вкус и мера.



Евгений ВОЛЫНСКИЙ: «Есть мера вкуса, которая должна не позволить художнику сойти на пошлость, вкусовщину или бытовой какой-то момент. Это очень сложная, тонкая философская грань восприятия музыки и действительности».

Южноуральцам удалось выдержать меру на грани авангарда и классики, оставив самое необычное на финал. Так греминский бал стал сюрреалистическим сном уставшего от жизни Онегина. Сквозь полупрозрачное полиэтиленовое полотно он видит то убитого Ленского, то Ольгу, то танцующие по щиколотки в воде светские пары. Заключительная сцена объяснения, полная страсти и бури чувств, стала мощной драматической кульминацией всей постановки.

Открытие фестиваля «Видеть музыку» оказалось удачным, а для некоторых зрителей весьма неожиданным. «А это точно в Челябинске ставили?», «Как-как полностью называется театр?», «А географически Челябинск — это где?» слышалось с разных сторон в антрактах.

Фестиваль «Видеть музыку» продлится до середины ноября.

Текст: Наталия Сергеева

Фото: chelopera.ru