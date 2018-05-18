Моцарт в XX веке

Премьеру последней оперы Микаэла Таривердиева «Женитьба Фигаренко» представляет столичный театр «Геликон-опера». Изначально этот сатирический опус планировали поставить силами студентов ГИТИСа как дипломную работу. Но по инициативе Дмитрия Бертмана спектакль перенесли в стены «Геликона». Режиссер Галина Тимакова считает, что музыка Таривердиева открыла студентам, которые знают о перестройке только из учебников истории, двери в новую эпоху:

Галина ТИМАКОВА: "Вложили мы очень много в эту оперу: души, сердца, любви к Таривердиеву. Когда там встречались какие-то узнаваемые для Таривердиева мотивы, студенты были в восторге. Через любовь к Таривердиеву мы полюбили эту эпоху, потому что музыку они знали, а в какую эпоху жил композитор, с трудом понимали".

Премьерные показы пройдут 17, 18 мая и в начале июля. В планах театра - внести «Женитьбу Фигаренко» в репертуар.