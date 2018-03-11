Французский символ русского балета

Танцовщик, балетмейстер, педагог, имя которого стало символом классического танца ‑ Мариус Петипа. 11 марта исполняется 200 лет со дня его рождения.

Мариус Петипа стал законодателем в мире балета, определив развитие этого вида искусства на многие десятилетия. «Балет — серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы… Так балет падает, безусловно, падает», ‑ говорил Мариус Петипа.

Француз по происхождению, Петипа работал преимущественно в России, где балет второй половины XIX века принято называть «веком Петипа». Многие его постановки сохраняются в современном репертуаре как выдающиеся образцы хореографического наследия. Он поставил спектакли, ставшие символом русского балета – «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Щелкунчика» Чайковского, а также «Раймонду», «Золушку», «Сон в летнюю ночь»… За полвека работы в России Петипа вывел на сцену свыше 60 балетных спектаклей. Постановки балетмейстера отличались мастерством композиции, стройностью хореографического ансамбля, виртуозной разработкой сольных партий.

«Вспоминая свою карьеру в России, я могу сказать, что то была наисчастливейшая пора моей жизни... Да хранит Бог мою вторую родину, которую я люблю всем своим сердцем», ‑ так писал в своих мемуарах великий хореограф.