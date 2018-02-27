Пианист-виртуоз с харизмой рок-звезды

Немногим музыкантам довелось пережить такой стремительный взлет к вершинам славы, как Вану Клиберну. Блестящий пианист и популяризатор музыки, победитель первого Международного конкурса имени Чайковского, народный любимец и в СССР, и в России – 27 февраля исполняется 5 лет со дня его смерти.

Звезда пианиста взошла в 1958 году, когда он выиграл Международный конкурс имени Чайковского. Эта победа произвела настоящий фурор в разгар «холодной войны» между двумя супердержавами. С тех пор и начался его роман с Россией, который продолжался всю жизнь.

На родине музыканта любили ничуть не меньше. В том же 58-м он получил Грэмми, а спустя четыре года его именем был назван конкурс пианистов в Техасе. Американская пресса называла его Либераче, Горовицем и Элвисом в одном лице — в музыканте сошлись талант пианиста-виртуоза и невероятная харизма рок-звезды. Известен даже случай, когда один из фан-клубов Элвиса Пресли в полном составе перешёл на сторону Вана Клиберна.

Ван Клиберн дружил с Ростроповичем, тепло беседовал с Хрущёвым, принимал из рук Путина орден, а из рук Обамы медаль. До конца своих дней он занимался благотворительностью, помогал молодым музыкантам.

Музыкант часто возвращался в нашу страну: не выступая на родине в Америке, он соглашался играть для ставшей родной российской публики. А в 2011 году Клиберн снова оказался на конкурсе имени Чайковского уже в качестве председателя жюри.