Великий Карузо

Великий певец, имя которого, без сомнений, известно во всех уголках нашей планеты — Энрико Карузо. Уже при жизни его называли легендой вокального искусства. Образцом для подражания он остается для многих и сегодня. 25 февраля исполняется 145 лет со дня рождения певца.

Известность пришла к Карузо в 1897 году, когда он исполнил в Палермо партию Энцо в опере «Джоконда» Понкьелли. Затем последовали ангажементы в Ла Скала, Ковент-Гарден. Самая большая слава выдающегося тенора связана с нью-йоркским театром Метрополитен-опера, где он долгое время был ведущим солистом.

Карузо одним из первых среди оперных певцов начал записываться на граммофонных пластинках, и делал это в крупных масштабах. Он записал около 500 альбомов, каждый из которых расходился огромным тиражом. Самыми продаваемыми стали «Смейся, паяц!» и «Паяц».

Успех пришёл к Карузо не только благодаря волшебному голосу. Он хорошо знал партии и своих партнеров по спектаклю. Это позволяло ему лучше понять произведение и намерения композитора и органично жить на сцене. «В театре я просто певец и актер, — говорил Карузо, — но для того, чтобы показать публике, что я не тот и не другой, а настоящий характер, задуманный композитором, мне приходится мыслить и чувствовать именно как человеку, которого имел в виду композитор». Известно также, что Карузо чрезвычайно трепетно относился к композициям и предпочитал исполнять все партии на языке оригинала. Он считал, что никакой перевод не может донести до зрителей всех задумок автора.

Непревзойденный гений, певец отличался и необычайным чувством юмора. Так, на встрече с испанским королём в его резиденцию Карузо явился со своими макаронами, уверяя, что они вкуснее королевских. До сих пор цитируют и его знаменитое обращение к американскому президенту: «Господин президент, вы почти так же знамениты, как я».