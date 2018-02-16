За Шекспиром в Москву

Театру Шекспира, английским королевам, эпохе джаза, а также культуре Великобритании и США посвятят новый музыкально-выставочныей цикл в мемориальной квартире Святослава Рихтера. В концертах примут участие пианисты Александр Гиндин, Юрий Мартынов и Людмила Берлинская, виолончелист Александр Рамм и зарубежные музыканты. Блок электронной музыки посвятят композитору Джону Кейджу. Напомним, что цикл «Годы странствий Святослава Рихтера» стартовал в прошлом году. Первый этап проекта посвятили Италии и Франции.