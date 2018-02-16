Театр имени Хворостовского

Имя Дмитрия Хворостовского отныне официально носит Красноярский театр оперы и балета, сообщает пресс-служба театра. Здесь выдающийся баритон прослужил пять лет — с 1985 по 1990-й годы. В спектаклях он начал принимать участие ещё в студенческие годы.

За короткий срок начинающий артист освоил весьма приличный репертуар. Одной из первых больших работ певца стала партия Евгения Онегина в опере Петра Ильича Чайковского. После этого были Земнухов в «Молодой гвардии», Валентин в «Фаусте», Елецкий в «Пиковой даме» и многие другие. Мировое признание Хворостовский получил в 1989 году после победы на IV Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе, oткудa он вepнулcя уже oпepнoй звeздoй и начался новый виток блестящей карьеры.

«Присвоение имени великого певца и нашего земляка Дмитрия Хворостовского — знаковое событие для нашего театра, это честь и большая ответственность. Коллектив театра переполняет гордость, — говорит директор театра Светлана Гузий. — История Красноярского театра оперы и балета богата яркими событиями, но имя выдающегося баритона стоит на особом месте, поскольку его творческий путь начинался именно на нашей сцене».