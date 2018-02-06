Петипа, Дебюсси, Гергиев

Пасхальный фестиваль объявил программу. Ключевыми фигурами в этот раз станут композитор Клод Дебюсси и хореограф Мариус Петипа. О том, как фестиваль отметит круглые даты – 100 лет со дня смерти Дебюсси и 200 лет со дня рождения Петипа – рассказал Валерий Гергиев.

Валерий Гергиев: "Я категорически против того, чтобы одним, даже очень мощным гала-концертом в день рождения Петипа отметить такой юбилей и успокоиться. Я давно сказал о том, что это будет происходить весь год, и даже если празднование перейдет на 2019-й, то ничего страшного в этом я не вижу".

В программе Пасхального фестиваля четыре блока: симфонический, хоровой, камерный и звонильный. Форум начнется в апреле, а завершится в День Победы - 9 мая.