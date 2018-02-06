Фортепианная Польша

Международный фортепианный форум проходит в польском городе Санок. Здесь собрались музыканты из разных стран - всего более тысячи участников. Президент и основатель форума Ярослав Джевецкий считает своё детище одним из ключевых музыкальных событий в стране.

Ярослав Джевецкий: "Санок становится в это время зимней столицей пианизма. Приезжают музыканты из разных стран, чтобы объединиться, поговорить, послушать, сыграть. Тысяча человек для маленького города - это, конечно, много. Так что определенное влияние у нас есть".

В программе Фортепианного форума ежедневные концерты, лекции, конкурсные выступления и мастер-классы знаменитых педагогов фортепианного искусства. Смотр продлится до 9 февраля.