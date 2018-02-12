Постановщик оперных хитов

Легендарному итальянскому режиссеру, художнику и сценаристу Франко Дзеффирелли исполняется 95 лет. В его послужном списке работы в кино, опере и театре, а в последнее время он уделяет большое внимание живописи.

Начинал Дзеффирелли как художник-оформитель. После окончания Академии изящных искусств и Флорентийского университета, устроился на работу во Флорентийский театр, где познакомился с режиссером Лукино Висконти, который не только стал его проводником в мир кино и театра, но и оказал большое влияние на все дальнейшие работы Дзеффирелли.

История жизни Франко Дзеффирелли полна необыкновенных случаев, ярких моментов и трагедий, его работы в кино и театре считаются классикой и примерами мастерства.

С Москвой у режиссёра особые отношения. В Кремлевском дворце состоялась премьера его оперы «Тоска», в Большом театре – «Травиата», в Музее имени Пушкина прошла выставка его художественных работ «Искусство спектакля», на сцене Театра оперетты поставили «Аиду». В российской столице он также презентовал свою книгу и фильм «Брат Солнце, сестра Луна».

Многие легендарные российские артисты участвовали в проектах Франко Дзеффирелли: Любовь Казарновская пела в его операх «Тоска» и «Богема», Елена Образцова снялась в телеопере «Сельская честь», а Екатерина Максимова и Владимир Васильев танцевали в его фильме «Травиата».

Дзеффирелли очень любит оперу, считает её важнейшим из искусств. «Здесь и танец, и драма, и трагедия, поэзия, театр, декорации, здесь присутствуют все музы», – говорит Франко Дзеффирелли. Он поставил большинство оперных хитов, а одну из любимых опер – «Травиату» – 12 раз.

Режиссёр с мировым именем не любит экспериментов, но именно о его прочтении классики говорили – «она заиграла новыми красками».