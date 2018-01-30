Симфония о настоящем

Симфония «Здесь» для радио «Орфей» призывает не зацикливаться на прошлом, не грезить о будущем, а остановиться и задать себе вопрос: «Где мы находимся сейчас?». Новое произведение Антона Лубченко впервые прозвучит в Москве, в Доме композиторов, 7 февраля.

Известно, что проблематику любого романтического произведения можно раскрыть в одной фразе «я и окружающий мир». По словам композитора, Симфония №8 – это «симфонический роман». Центральным образом произведения Лубченко становится человек, погружённый в ритм, ощущения и краски современного мира. В симфонии пять частей: «Сцены из городской жизни», «Вальс», «Гопак», «Чарльстон» и «Колыбельная». Разные музыкальные настроения сменяют друг друга, но драматичное ощущение главенствует. Это неслучайно, ведь произведение прошло долгий путь и создавалось в тяжёлый для композитора период.

АНТОН ЛУБЧЕНКО: «Несмотря на то, что замысел симфонии зрел уже давно, физически она записывалась под домашним арестом. Мне нечего скрывать. Я был руководителем крупнейшего театра страны, и каждый руководитель должен быть готов к тому, что к нему могут возникнуть вопросы. И пока я отвечал на эти вопросы, были созданы все условия для того, чтобы я мог закончить свою партитуру. Может быть, я написал симфонию достаточно быстро именно потому, что мне ничего не мешало, кроме походов на допросы. Это ни в коем случае не тюремные записки и не записки арестанта, потому что замысел симфонии сложился гораздо раньше. Но какое-то общее эмоциональное состояние, безусловно, наложило свой отпечаток».

Актуальные проблемы часто поднимаются в фильмах, фотографиях и социальных сетях, но лишь немногие могут выразить свои ощущения в симфонии. На премьере Симфоническим оркестром радио «Орфей» продирижирует сам автор. Слушатели станут свидетелями первого исполнения новой музыки о современности.

По словам Антона Лубченко, симфония «Здесь» стала для него значимым произведением и эмоционально истощила. Сразу после неё маэстро написал в европейском стиле лёгкую, короткую Симфонию №9 по заказу австрийского города Линц. Этот заказ совпал с внутренней потребностью композитора. В новую партитуру он включил самую певучую и сокровенную музыкальную тему из предыдущего сочинения. Владимир Федосеев дал «Линцской» симфонии высочайшую оценку.

АНТОН ЛУБЧЕНКО: «С одной стороны, для меня это большая честь, с другой стороны, мотивация для дальнейшей работы, потому что думаешь, значит, всё-таки что-то в этом жанре я умею. Девятая, кстати, послужила послесловием Восьмой. Это попытка несколько другого выхода из драматической коллизии. Восьмая заканчивается достаточно мрачно. А в Девятой мы, как мне кажется, облегчили этот выход».

В ближайших планах Антона Лубченко много концертов и дирижёрских проектов. После Симфонии №9 композитор написал симфоническое сочинение, которое 26 января в Дрездене исполнила Саксонская государственная капелла под управлением Дмитрия Юровского. Это музыка для Дрезденского оперного бала. Кроме того, композитор недавно закончил саундтрек к кинофильму «А.Л.Ж.И.Р.», на музыкальном материале которого Лубченко сделал вокальный цикл «Простые песни». Премьера запланирована на 3 февраля в Большом зале консерватории. В марте в Швейцарии состоится ещё одна премьера – «Русское трио» – камерное сочинение, которое исполнит Трио имени Рахманинова.

Сегодня, маэстро ощущает необходимость паузы в композиторском творчестве.

АНТОН ЛУБЧЕНКО: «Мне кажется, что в симфоническом жанре на сегодняшний период жизни я выдал всё, что у меня было… Если я чувствую, что у меня внутри нет потребности писать музыку, если у меня нет музыкальной идеи и мне нечего сказать этому миру, то в таких случаях я отказался бы писать».