Конкурс молодых композиторов радио "Орфей" продолжается

В наш Конкурс молодых композиторов вмешалась досадная случайность: наше прежнее почтовое отделение закрылось. Поэтому, вероятнее всего, не все ваши сочинения смогли попасть в оргкомитет.

В настоящий момент к нам поступили:

1. Authentic - «La Ciudad de Criollo Triste», рапсодия для бандонеона с симф. оркестром

2. Expert – Imitation of life для симф. оркестра

3. Griwa – Сцена 5 из балета «Олово» - Солдатик и балерина (ф-но)

4. Kplv – Largo для стр. квартета

5. R.G.W. – Соната-фантазия для двух баянов

6. Solonist – «Двенадцать дней и двенадцать ночей» для сопрано и хора a capella

7. Вид из окна – «Масленица» для двух ф-но

8. Виолончель-виолончель – «Назойливый монолог» для виолончели соло

9. Дрызгла Навздрюченная – Струнный квартет, ч. 2 «Время, когда ледники захотели растаять»

10. Екатерина – «Напряженный путь к свету» для тромбона, сопрано и ударных

11. Курай – «Шурале и Арба» для симф. орк. и сопрано

12. Музыка – зеркало души – Четыре детские пьесы для ф-но

13. Раз, два, три, четыре – Музыка для стр. квартета

Если Вы не обнаружили своего сочинения в списке, просим Вас еще раз отправить электронные версии партитуры, запись и данные об авторе к нам на электронную почту по любому из двух адресов:

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Мы просим извинения за накладки и будем ждать Ваших сообщений и материалов до 31 января.