Искусство должно потрясать

«Можно ли прожить без музыки? Как будто она не относится к первейшим потребностям человека. Но лишиться ее – равносильно утрате счастья. Однако я верю во всепобеждающую силу Музыки…», – писал Евгений Мравинский в своих Дневниках. 19 января – день памяти великого дирижёра, 30 лет со дня смерти.

Мравинский был очень разносторонней личностью, ренессансной, обладавшей необъятным кругозором. Он владел несколькими европейскими языками, изучал натурфилософию, имел композиторское образование, обладал превосходной литературной памятью, писал стихи. Но музыка была для Мравинского всем.

Первый успех к дирижеру пришел рано. 20 сентября 1932 года состоялась премьера балета «Спящая красавица» в Ленинградском театре оперы и балета и с тех пор на «Спящую» стали ходить не только для того, чтобы посмотреть Уланова и Сергееву, но и для того, чтобы послушать Мравинского.

Оркестр Мравинского (а именно так все называли оркестр Ленинградской филармонии) был на протяжении многих лет лучшим в стране и одним из лучших в мире. Мравинский блестяще интерпретировал произведения самых разных композиторов, но, безусловно, особую роль в творчестве сыграла музыка его великого современника Дмитрия Шостаковича.

«Когда-то, слушая музыку, я испытал потрясение, как удар молнии или грома. Искусство должно потрясать. Иначе это не искусство. Опаленность человека искусством, Музыкой – и слушателя, и исполнителя – вот главное, вот результат искусства», ‑ говорил Евгений Мравинский.