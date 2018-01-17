Правда переживания

"Театр начинается с вешалки", "Не верю!" и знаменитая система, которую многие до сих пор считают незыблемой основой русского театра – 17 января исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося режиссёра, актёра и педагога Константина Станиславского.

Более 60 лет Станиславский работал над методом, который потом назвали его именем. Начав создавать систему ещё в гимназии, он даже консультировался с физиологом, пытаясь понять, как же добиться правды переживания. Станиславский мечтал о рождении образа, основанного на искусстве переживания. Он хотел, чтобы актёр перестал представлять образ, кривляться перед публикой — и, выходя на сцену, сам становился этим образом, чувствовал и мыслил, как его герой.

Деятельность Константина Станиславского оказала значительное влияние на русский и мировой театр 20 века. Вместе с Владимиром Немировичем-Данченко он основывал Московский художественный театр. Впервые утвердил на русской сцене принципы режиссёрского театра: это единство художественного замысла, подчиняющего себе все элементы спектакля, целостность актёрского ансамбля, психологическую обусловленность мизансцен.

В числе поклонников его знаменитой системы не только легендарные российские актеры, но и зарубежные звёзды Роберт де Ниро, Аль Пачино, Мерил Стрип, Энтони Хопкинс, Генри Фонда, Джейн Фонда, Дастин Хофман, Мэрилин Монро…

«Нет маленьких ролей, — есть небольшие актеры», ‑ говорил Константин Сергеевич.